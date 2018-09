Inhalt Seite 1 — Sündenbock Kollegstufe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es ist schwer, die Kollegstufe zu kritisieren, weil es sich heute jeder mit der Kritik an ihr so leichtmacht. Die „Krise des Abiturs“ (so der Titel eines neuen Buches von Hartmut von Hentig), der die Reform der Oberstufe nach langer Qual ein Ende setzen sollte, dauert an, und mit ihr die Krise des streng auf Abschluß ausgerichteten Gymnasiums. Wenn Schüler und Eltern sich unter Leistungsdruck gesetzt fühlen, Lehrer sich um ihre Fächer betrogen sehen, Universitätsprofessoren das schwindende Niveau der Abiturienten beklagen – immer ist die Kollegstufe schuld.

Alle sind unzufrieden mit ihr, und schon schlägt diese Unzufriedenheit sich in Kurskorrekturen nieder, die auf partiellen Widerruf, auf Zurücknahme hinauslaufen. In Bayern wird der deutsche Grundkurs vom nächsten Schuljahr an von drei auf vier Wochenstunden aufgestockt; man gibt der Muttersprache also wieder die alte Stundenzahl, offenbar, um den drohenden geistigen Verfall der Nation, wenn nicht aufzuhalten, so doch zu verzögern.

Seit langem sind Bestrebungen im Gang, Sonderregelungen zum Schutz für diejenigen Fächer zu schaffen, die dem jeweiligen Schultyp das Gepräge verleihen: also zum Beispiel für die alten Sprachen am humanistischen Gymnasium.

Und bereits in diesem Schuljahr gilt eine Bestimmung des bayerischen Kultusministeriums, die auf recht drastische Weise dem gesunkenen Prestige der Grundkurse aufhelfen soll: Wer in einem zweistündigen-Kurs pro Halbjahr sechs, in einem dreistündigen Kurs neun Stunden – gleichgültig, aus welchen Gründen – dem Unterricht fernbleibt, muß sich zum Semesterschluß einer Prüfung über den gesamten Halbjahresstoff unterziehen, von deren Bestehen die Anrechnung der im Lauf des Kurses erworbenen Punkte abhängt.

Diese Maßnahme zeigt besonders kraß, wie weit sich die Kollegstufe schon jetzt von dem Gesetz, nach dem sie gebildet wurde, entfernt hat. War es nicht eines ihrer erklärten Ziele, den Besucher der Oberstufe aus seinem in elf Jahren angedrillten passiven Schülerstatus zu befreien und ihn, vor allem im Hinblick auf seine Studierfähigkeit, zu mehr Selbständigkeit und Eigenverantwortung zu erziehen? Allerdings wußte man damals noch nicht, daß unter dem Druck der Zulassungsbeschränkungen zur Hochschule das Interesse an einem Grundkurs zu genau der Punktzahl zusammenschrumpfen mußte, die der Kollegiat von ihm brauchte. Er handelte durchaus eigenverantwortlich, wenn er seinen Unterrichtsbesuch auf die Stunden einschränkte, von denen er sich Vorbereitung auf die Klausur erwartete. Sogenannte Lernziele, die nicht zu Buche schlugen, mußten als Luxus erscheinen, den man sich in einem von Punkthürden und Zahlenergebnissen beherrschten System nicht leisten durfte.

Angesichts solcher Mängel verklären sich vergangene Zustände, deren Veränderungsbedürftigkeit die Reform seinerzeit hervorgerufen hat. Kritik und Kritik sind aber zweierlei. Regressive Tendenzen überwiegen,