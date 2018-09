Inhalt Seite 1 — Die Pflicht zur Politik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Von Hansjakob Stehle

Der Vatikan hat seine Bemühungen, einen Freiheitsraum für die katholische Kirche in atheistisch regierten Staaten zu schaffen, zu erweitern und zu sichern, nie selber als „Ostpolitik“ bezeichnet. Dieser Begriff, der nicht von ungefähr in Deutschland, am neuralgischsten Punkt des Ost-West-Verhältnisses, entstand, eignet sich gleichwohl für päpstliche Pastoraldiplomatie. Denn ihre Chancen sind, wie die jeder Ostpolitik, mit dem weltpolitischen Klima verknüpft: Je größer die Spannung zwischen Ost und West, desto geringer die Möglichkeiten und Aussichten von Verhandlungen – und umgekehrt. Dabei ist die Papstkirche stets in einer schwächeren Position als die Staaten, denn ohne eigene weltliche Interessen ist sie auch ohne politische oder gar militärische Machtmittel. Ihre Reibungsflächen mit kommunistischen Diktaturen sind zwar ausschließlich geistig-philosophischer und kirchenadministrativer Natur, doch ihr Seelsorgeanspruch wird im Konflikt mit dem ideologischen Totalitätsanspruch der Kommunisten für diese zum innenpolitischen Sicherheitsrisiko. Es ist freilich leicht kalkulierbar und – polizeilich kontrollierbar. Die Regime sitzen stets am längeren Hebelarm und benützen ihn.

Aus dieser offenkundigen Ungleichheit zwischen den Partnern „päpstlich-kommunistischer Beziehungen“ ergibt sich, daß die östliche Seite immer nur ein begrenztes, wenn auch von Land zu Land verschiedenes Interesse an einer Verständigung mit der katholischen Kirche hat. Viel dringender ist dieses Bedürfnis dagegen auf vatikanischer Seite, die unvermeidlich in der Defensive bleibt. Wie für jede realistisch verstandene Entspannungspolitik, gilt auch für die ihre: Sie. kann den Konflikt als solchen nicht lösen, sondern nur seine Auswirkungen zu begrenzen und zu mildern versuchen. Mehr zu erwarten, heißt jede Entspannungspolitik mißverstehen und überfordern.

Solche grundsätzlichen Feststellungen müssen einem Buch entgegengehalten werden, das der Direktor des „Studien-Instituts für Religion und Kommunismus“ an der Southwest Texas State University vorlegt:

Dennis J. Dunn: „Detente and Papal-Communist Relations, 1962–1978“; Westview Press: Frederick A. Praeger, Boulder/Colorado, 1979; 216 S., $ 6,60.

Diese umfangreiche und nützliche Materialsammlung steht so unter dem Vorzeichen einer irrigen Prämisse, die oft auch im europäischen Westen das Verständnis für vatikanische Ostpolitik erschwert.

Dunn meint, daß sich Verhalten und Motiva tion sowohl kommunistischer Kirchenpolitik wie vatikanischer Ostpolitik am gleichen Maßstab, nämlich dem der säkularen Machtpolitik, messen lasse – so als handle es sich auch hier, wie bei den Rivalen des weltpolitischen Ost-West-Konflikts, um vergleichbare Partner, zwischen denen eine Politik gleichartigen Gebens und Nehmens („do ut des“) möglich sein könnte. Aus dieser falschen Annahme zieht Dunn den Schluß, daß der Vatikan „mehr zugestanden hat, als er bekommen hat“, und er vermißt folglich immer wieder die „Gegenseitigkeit“.