Von Rolf Schneider

Daß menschliche Geschichte nicht aus der Leistung eines Einzelnen resultiert, sondern aus Leistungen, die, allenfalls, der Einzelne im dialektischen Kontext der „Vielen“ bewirkt, ist eine ebenso gesicherte wie weithin unbekannte Erkenntnis. Die mangelnde Verbreitung darf die Geschichtsschreibung bei sich selber einklagen. Die „Vielen“ als das eigentliche geschichtliche Subjekt sperren sich gegen jene plastischen Darstellungen, mit denen man das große Publikum erreicht; es wäre denn, man läßt sich ein aufs Anekdotische.

Letzteres tun jene in die verlegerische Mode gekommenen Sachbuchverfasser vom Typus Fischer-Fabian. Hat man sie nur lange genug gelesen, will man aufatmend wieder zu den alten Populärbiographien zurück, in denen dann freilich das geschichtliche Subjekt immer zu der einen und außergewöhnlichen Figur gerinnt, der alles andere Personal als Versatzstücke souveräner Beliebigkeit zu dienen hat.

Das müßte nun nicht sein. Biographisches Prinzip und Sozialgeschichtliches sollten einander nicht ausschließen, vielmehr könnte das eine dem anderen durchaus zuarbeiten. Doch außer geschichtsphilosophischer Einsicht verlangte dergleichen ein bestimmtes literarisches Vermögen, wie es nicht jedermann gegeben scheint. Viel einfacher ist es da, ein wie auch immer geartetes Individuum ins Singuläre zu hieven und den unbequemen Rest in den alles nivellierenden Dämmer der Fatalität zu versenken.

Dies kam mir in den Sinn beim Lesen von

Gertrude von Schwarzenfeld: „Rudolf II. Ein deutscher Kaiser am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges“; Verlag Georg D. Callway, München; 296 S., 38,– DM.

Frau von Schwarzenfeld fiel auf als Verfasserin einer vielgelesenen Biographie über Habsburgs Karl V.; hier behandelt sie dessen Enkel. Frau von Schwarzenfeld ist böhmisch-aristokratischer Abkunft, und mit solchen Biographien bewältigt sie eingestandenermaßen auch etwas die eigene. Das erbringt Leidenschaft, Wortseligkeit und mangelnde Distanz.