John Heartfields Photos und Montagen sind einen zweiten Blick wert. Es empfiehlt sich, den rechten Umtrieb, Ludendorff, die Herren in Reih und Glied, den Zylinder auf dem Kopf, wie sie, das Gewehr über die Schulter, festlich aufmarschieren, als das Weimar zu begreifen, das sein eigenes Ende zur Schau stellt. Im Personenregister steht über einer Figur, die im Text anspielungsreich Bluthunde züchtet:„Noske, Gustav (1868 bis 1946). Ab 1906 Mitglied des Reichstags (SPD). 1919–20 Reichswehrminister. Im Januar 1919 warf er mit Regierungstruppen und Freikorps den Spartakus-Aufstand in Berlin nieder. 1920 bis 1933 Oberpräsident der Provinz Hannover.“ Wer ihm wohl von 1933 bis 1946 die Rente gezahlt hat? Es stimmt schon, Hitler kommt in dem Buch nicht vor. Er kommt aber dauernd ins Bild, auf Seite 152 zum Beispiel, auf einem Photo, das eine Familie mit dem obligaten Oberhaupt im Sackanzug, Kinder in Matrosenkleidung und Muttel im Hut und Rock vorstellt. Diese Familie hatte Wahlrecht: Wen sie gewählt hat, bedarf keines Kommentars. In den oberen Rand hat Heartfield marschierende Reichswehrsoldaten montiert.

Die Texte stammen von Kurt Tucholsky. Dieser, damals von der Weltbühne her berühmte Autor mit den vier Pseudonymen hat sich, angesichts der Aufmärsche und der Wahlanlässe, bereit erklärt, aufklärerische Texte zu schreiben oder zusammenzustellen. Er hat keine Provokation gescheut. Zumal dort, wo es unscheinbar aussah, hat er ein Deutschland, das sich mit dem törichten Vers eines großmäuligen Gedichts“ identifizierte, mit Fragen behelligt: warum die Briefkästen häßlich sind; warum man, angesichts der Kölner Rheinbrücke die separatistischen Herren Hagen und Adenauer zur Rechenschaft bitten sollte; warum der deutsche Sport aus außerordentlichen und Körperschaftsmitgliedern besteht. Auch die deutsche Sexualität kommt, mit einem Trumm von Frau, die im Lokal die Trompete bläst, zur Sprache:

Wer heute das Buch in die Hand nimmt, kommt sofort darauf, daß in der Gesellschaft, das es beschrieb, ein Kriegszustand an der Tagesordnung war. John Heartfields Photoauswahl macht es deutlich: da sind der fette Prinz Eitel Friedrich zu sehen und jene, die vom Sterben leben, Bäuche, in Uniformen eingeschnürt, vor denen ein sich militärisch gebender Zivilist die Parade abnimmt. „Und sollte zu Gottes. Armenhaus die deutsche Erde werden, wir stellen den letzten Jungen heraus, wir opfern die letzten Herden.“

Das Dokument ist insofern erschreckend, als es die Barbarei einer Kleinbourgeoisie, als Fahnenträger, als Korpsstudent, als Vereinsmeier und als Kriegstreiber an den Tag bringt. Man kann, nicht zu Unrecht, sagen, dergleichen sei heute Vergangenheit und das Buch lediglich historisches Material. Aber wenn Tucholsky nebenbei sagt: „Sehr feine Herren sinds nicht, die feinen Herren“, oder wenn er schreibt: „Das nachtwandlerisch sichere Gefühl der Gerichtsbeamten für Schöffen und Geschworene bevorzugt kleinköpfigen, bransigen Mittelstand, Untertanen, die einmal ... den Obertanen spielen wollen“, so zeigt er die Unterströme einer Gesellschaft, die 1932, bei den preussischen Landtagswahlen, den Nazis 8 007 384 Stimmen gab. Diese Wahlen waren frei, und das Buch erteilt vor der Zeit über ein solches Ergebnis mehr als nur eine erschöpfende Auskunft.

Liest man es heute, so muß man sich eines vor Augen halten. Tucholsky hat, wenn er nicht gerade als Ignaz Wrobel schreibt, eine Art Sprechprosa verfaßt, deren Einschübe und Beiseite-Sätze dem Weltbühne-Leser ein Gefühl der Vertrautheit vermitteln sollte. Auf Seite 207 hebt ein Text über ein Photo von Paul Löbe in Wanderburschentracht mit den Worten an: „Das ist... nein, darauf kommt es zunächst nicht an.“ Wenn es aber darauf nicht ankommt: warum schreibt es Tucholsky hin? Der Plauderton tut oft den blutigernsten Themen Abbruch. Mitunter hat man den Eindruck, als wollte Tucholsky, vergeblich natürlich, Herrn Wendriner zum Sozialismus bekehren.

(rororo 4611, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek, 1980; 255 S., 7,80 DM.)

Hans Platschek