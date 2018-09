ARD, Samstag, 8. November: „Schlüssel, Schlager, Schnapsideen“

Hut ab, Freunde, und allen Respekt vor jenen Deutschen diesseits und jenseits der Grenze, die es fertigbringen, eine Sendung wie „Schlüssel, Schlager, Schnapsideen“, die heiter-musikalische Abendunterhaltung am Samstagabend, geschlagene neunzig Minuten auszuhalten, und zwar freiwillig, aus selbsteigenem Entschluß, ohne dabei den Verstand zu verlieren. Ohne mit dem Schrei „Aber das darf doch nicht wahr sein“ aus dem Zimmer zu stürzen: Selbst der in diesen Tagen oft und trefflich analysierte große Zapfenstreich mit Helm und Schlips und Fackel, mit Trommelwirbel und dem Vers „Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken“ ... selbst dieses mixtum compositum aus Tschingderassassa und Liebesbrunst ist ein Meisterwerk von Geschlossenheit, verglichen mit der zivilen Samstagabend-Inszenierung im Fernsehen.

Ein Hohelied, geprägt vom Spielmischmasch. Mal glitzert’s und funkelt’s und sprüht’s, mal spiegelt’s und blitzt es, und dann wieder spielt man vor realistisch-bieder gemalter Kulisse. Mal treten Leute auf, die singen können, mal kommen welche vor den Vorhang, die es ganz und gar nicht können, wohl aber so tun, als hätten sie Gold in der Kehle.

Und trotzdem ließe sich selbst dieses kuriose Gemengsel von lauter Unvereinbarkeiten ertragen, würden an Abenden wie diesen nicht auch noch Reime und Sketche und sogenannte Witze zum besten gegeben. Sketche! (Sagt der eine zum anderen Einbrecher: „Was, den Tresor willst du aufkriegen?“ Antwortet der andere dem einen: „Wieso? Ich habe heute mittag ja auch schon ein Steak aufgekriegt.“) Ja, das nenne ich mir wahren Mutterwitz und goldenen Humor dazu! Und wenn dann noch Gisela Schlüter den Scherz von der Dame erzählt, die immer einen Nerz-BH tragen muß, sobald Bodenfrost angesagt ist, dann kennt die Seligkeit im Saale und im Lande draußen offensichtlich keine Grenzen mehr.

Und wenn danach, ganz am Schluß, Frau Torriani den Zuschauern das Geheimnis ihrer guten Ehe verrät („Ich bin da, wenn Vico mich ruft, und ich bin nicht da, wenn er mich nicht ruft“), wenn der ansonsten liebenswerte Günther Schramm Vergleiche zwischen Beppo Brem und Brigitte Bardot anstellt, indem er sich, ein toller Einfall, darauf besinnt, daß beide die gleichen Initialen haben, wenn sich Kalauer und Zoten, Blödeleien („Es ist das größte Glück für eine Frau, so jung zu bleiben wie die Melodien eines Schlagerkomponisten“), tollpatschige „Causerien“ und Kommersbuch-Reime jagen („und ohne Wein kann ich nicht sein. O Mosella.“), ja dann ist die Stunde gekommen, wo entschiedene Kosmopoliten plötzlich ihr Nationalgefühl zu entdecken beginnen: Nein, ganz so schlecht, wie wir uns darstellen in dieser samstagabendlichen Spießer-Schau, sind wir denn doch nicht. Zwischen Stilmischmasch im Stadion, wenn’s an die Vereidigung geht, und Stilmischmasch auf der Bühne, wenn Bürger Philister mitsamt seiner Gattin für dumm verkauft wird, gibt es ein drittes: Sinn für Qualität und für ein bißchen Würde, für Witz und Ironie und, dies zuerst, für Angemessenheit. Momos