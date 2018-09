Von Erika Martens

Diesmal klappt es offensichtlich nicht. Auf eine „Generalamnestie“ wie es sie für die Sünder der Weinwirtschaft in Rheinland-Pfalz schon mehrfach gegeben hat, können die Panscher von Mosel, Nahe und Rhein diesmal nicht hoffen. Zu groß ist der Skandal, um ihn unter den Teppich zu kehren.

Mehr als 5,7 Millionen Kilo Flüssigzucker, so berichtete kürzlich die Oberstaatsanwaltschaft in Mainz, sind seit 1977 verbotenerweise in den Most gekippt worden. Rund zweihundert Millionen Liter saurer Brühe ließen sich so in die begehrte teurere Klasse der Spät- und Auslesen befördern.

Angesichts dieses Ausmaßes des Zuckerskandals bleibt den Verantwortlichen in Weinbau und Verwaltung nichts anderes übrig; als die Flucht nach vorn anzutreten. Der Stabilisierungsfonds für Wein fürchtet um das Image des deutschen Rebensaftes. Für die Gemeinschaftswerbung bedeute der Skandal eine „ganz traurige Situation“, erkannte Vorstandsmitglied Franz Werner Michel. Der Weinbauverband Rheinpfalz, in dessen. Gebiet das Zentrum der Panschereien liegt, forderte die Staatsanwaltschaft auf, nun endlich „Roß und Reiter“ zu nennen. Und der zuständige rheinland-pfälzische Landwirtschaftsminister Otto Meyer (CDU) sprach von einem „empfindlichen Rückschlag für das Ansehen deutschen Qualitätsweins“.

Das Wehgeschrei der Branche kommt allerdings reichlich spät. Seit Jahren pfeifen es die Spatzen von den Dächern,’ daß im deutschen Weinbau nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Die illegale „Anreicherung“ des Mostes, in Winzerkreisen verniedlichend „Raiffeisen-Effekt“ oder – noch plastischer „Maria hilf“ umschrieben, hat immer wieder die Weinkontrolleure und

Gerichte beschäftigt. Doch die Gefahr, bei der Manipulation auf der Kellertreppe erwischt zu werden, war ausgesprochen gering.

Da half es auch nichts, daß schon 1976 in der Gegend von Cochem zahlreiche weiße Kanister mit der Aufschrift der Kölner Zuckerfabrik „Pfeifer & Langen“ gefunden wurden. Die Verdächtigen hatten immer eine Ausrede parat: Sie benutzten angeblich den ’flüssigen Sirup zum Füttern ihrer Bienen oder zur Herstellung der hausgemachten Marmeladen. Und da die süße Brühe im Wein später kaum nachzuweisen ist, blieben sie meist ungeschoren und konnten ihr sträfliches Handwerk ungestört weiter betreiben.