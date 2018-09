(Antwort auf die Frage in Nummer 47)

Der Mann, der in einem Brief an seine Braut gestand, als kleines Kind seine Mutter gehaßt zu haben, war Otto von Bismarck, der Gründer des Zweiten Deutschen Reiches (1815 bis 1898). Zitiert wurde nach der neuesten Biographie: Lothar Gall, Bismarck, der weiße Revolutionär (Propyläen), und nach der „Friedrichsruher Ausgabe“ von Bismarcks Gesammelten Werken.