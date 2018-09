Das Taxi hielt. Sie hörten Schüsse. Der Taxifahrer sagte: muß ein Banküberfall sein oder ein Terrorist. Das Volk ging in Deckung. Der Taxifahrer fuhr rückwärts. ‚Sonst gehen wir wegen diesen Idioten noch in den Eimer.‘“

Dies ist keine Filmeinstellung, sondern eine Szene aus dem Roman „null“, den Ignacio de Loyola Brandão 1969 beendet hat. 1969 löst General Garrastazu Medici den General Costa e Silva, den Putsch-General vom 13. Dezember 1968, im Amt des Staatspräsidenten ab. Gewerkschaften werden verboten, die UNE, die nationale Studentenunion, wird aufgelöst, die Volkskulturzentren (CPCs) werden geschlossen. In Rio de Janeiro und São Paulo werden in diesem Jahr mehr als hundert Banken überfallen. Am 4. September wird der amerikanische Botschafter Burke Elbrick entführt, am 7. September im Austausch gegen 15 politische Gefangene freigelassen. Am 4. November wird der Mulatte Carlos Marighela, genannt „o preto“ (der Schwarze), der Anführer der nationalen Befreiungsbewegung ALN, in der Innenstadt von São Paulo von einem 80 Mann starken Polizeiaufgebot gestellt und erschossen. In Europa werden T-Shirts mit dem Kopf von Che Guevara verkauft.

1979 löst der Geheimdienstchef João Figueiredo Ernesto Geisel im Amt des Staatspräsidenten ab. Es ist das Jahr der politischen Öffnung. Amnestie für politische Gefangene, Rückkehr aus dem Exil, Freigabe verbotener Bücher, Boom an Bewältigungsliteratur: „Geschichte der Folter in Brasilien“, „Guerillakrieg in ...“, Gefängnistagebücher. Bestseller: „Que é isso, companheiro?“ (Was soll das, Genosse?), Erinnerungen des Revolutionärs Fernando Gabeira, der an der Entführung des US-Botschafters beteiligt war. Verspäteter Bestseller: „null“, vor zehn Jahren geschrieben, erst nach der italienischen Ausgabe bei Feltrinelli in Brasilien erschienen, dann verboten wegen „Obszönität pornographischer Szenen“, im Mai 1979 freigegeben, bis Januar fünf Auflagen und mehrere Literaturpreise.

„José, José, etwas geschieht in der Welt, und du weißt nicht, was es ist.“ So hieß es doch in Bob Dylans Song.

Wer ist José?

Ein verkrachter Jurastudent, 28 Jahre alt. Er jobbt als Rattenfänger in einem Nonstopkino, haust in einer Absteige, später in einem Depot beschlagnahmter Literatur. In seiner Freizeit geht er ins Kino, liest in den verbotenen Büchern, streunt durch die Großstadt. José sieht sich als Gatsby, James Bond, Sexprotz und Freiheitsheld. Er lebt ein Leben aus zweiter Hand, möchte die Welt in Ordnung sehen, ein normales Familienleben führen, mit Rosa, die er über ein Heiratsinstitut kennenlernt, in einem Eigenheim, das er sich durch Banküberfälle finanziert.

José ist umstellt; von der äußeren Realität und von der inneren: Wolkenkratzer, Candombléhütten, allmächtige Bürokratie, totale Überwachung, Verhöre, gelbe Blitze. Josés Dasein ist eine Fahrt in der Geisterbahn, vorbei an Monstern und Comicgestalten, er hört Stimmen: Bibelzitate, Werbespots, Schlager, Gerüchte, Regierungsverlautbarungen. Fiktion und Realität sind nicht mehr zu trennen. Alles erhält die bedrohliche Authentizität des Realen.