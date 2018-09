Hervorragend

Ry Cooder: „Borderline“. Während sich das derzeit in England proklamierte Rhythm & Blues-Revival zum größten Teil darin erschöpft, daß man den „Sound“ der Soul-Hits Mitte der sechziger Jahre wiederentdeckt und deren Arrangements imitiert, ging Ry Cooder bei „Bob Till You Drop“ wie auch jetzt auf „Borderline“ den umgekehrten Weg. Indem er das rhythmische Gerüst der „klassischen“ Vorlagen freilegt und diese dann komplett neu arrangiert, gibt er den Songs vermittels Gospel Music-Textur eine neue Aktualität und eben nicht eine klassizistische Patina. Den Musiker und Arrangeur Ry Cooder langweilt eingestandenermaßen nichts so sehr wie Werktreue; trotzdem beziehungsweise gerade deswegen ist das, was er als praktizierender Semantiker der amerikanischen Populärmusik abliefert, allemal faszinierender als die Bemühungen der in Klang-Nostalgie schwelgenden Epigonen à la auf früheren Plattenn vermischt er hier Stile wie Gospel Music, Ter/Mex-Rock, karibische Folklore, Soul („634-5789“) und immer wieder Rhythm & Blues-Elemente. Seine; Form von Fusion Music ist nicht so leicht zugänglich wie auf vorhergehenden Platten, aber wenn man sich erst einmal in die Platte eingehört hat, entdeckt man die konkurrenzlos souveräne Meisterschaft, mit der Pop-„Professor“ Cooder und – seine exzellenten Begleitmusiker hier spielen. (Warner Bros. WB 56 864) Franz Schüler

Richard Strauss: „Der Rosenkavalier – Begleitmusik für den Film.“ Anfang Januar 1925, vierzehn Jahre nach der Uraufführung ihrer gemeinsamen Oper, berichtet Hugo von Hofmannsthal dem Komponisten von aufregenden Plänen: Der „Rosenkavalier“ soll als Film gemacht werden. Hofmannsthals neues Libretto packt das doppelbödige Spiel um die Feldmarschallin und den jungen Octavian von Rofrano, den Baron Ochs von Lerchenau und Sophie Faninal in ein romanartiges Geschehen – der Marschall spielt ebenso eine Rolle wie eine Sittenkommission, und am Ende steht nicht das Terzett, sondern lustwandeln drei Paare in mondscheinbeleuchteten Parkalleen. Eineinviertel Stunden Musik wünschte sich der Drehbuchautor vom Komponisten. Strauss’ Originalpartitur verlangt ein großes Orchester – irgendwo scheint ein Filmtheater sich eine Fassung für Salonorchester besorgt zu haben, autorisiert vom Komponisten. Manfred Reichert und sein Südwestfunk-Ensemble 13 haben diese Version mit Pfiff und ein bißchen Augenzwinkern, aber auch mit Seriosität und viel Klangsinn eingespielt Nicht nur Verehrer des kleinen Mohren mit dem Taschentuch dürften heftig schwanken zwischen Entzücken und Verärgerung über eine der merkwürdigsten Mischungen zwischen Kunst und Kommerz. (harmonia mundi 1C O 65–99904/05)

Heinz Josef Herbort