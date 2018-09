Inhalt Seite 1 — Einer, der Macher sein will Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dem Forschungsminister Andreas von Bülow reicht Godesberg als ideologisches Angebot

Von Hermann Rudolph

Er ist das einzige neue Gesicht auf der Ministerbank, aber eine Überraschung war sein Auftauchen in dieser Runde wirklich nicht. Als ministrabel galt Andreas von Bülow, der neue Forschungsminister, seit langem. Schon als Bundeskanzler Helmut Schmidt im Frühjahr 1978 den Rücktritt von Verteidigungsminister Leber zum Anlaß nahm, das Kabinett von einem auf den anderen Tag gründlich umzubilden, gehörte von Bülow Zu denen, die in der engsten Wahl standen. Damals hätte er wohl an Stelle von Rainer Offergeid Entwicklungsminister werden können. Er zog es vor, Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium zu bleiben – zum einen, weil er erst ein Jahr zuvor das Amt übernommen hatte, zum anderen, weil Hans Apel, der bei dieser Umbildung auf die Hardthöhe zog, ihn darum bat.

Sieht man genau hin, ist das Aufrücken von Bülows in die erste Reihe der politischen Exekutive, denn auch eher ein Nachrücken; es hat den Charakter eines Nachvollzugs schon getroffener Entscheidungen. Damit wird nur jener Schub junger Minister vor zwei Jahren komplettiert, in dem manche zunächst nur das „letzte Aufgebot“ des Kanzlers zu sehen vermochten. In Wirklichkeit war damals schon klar, daß bei dem Revirement, mit dem auf einen Streich vier Neulinge ins Kabinett kamen, nicht nur und nicht einmal zuerst der Zufall gewaltet hatte. Verglich man nämlich die Laufbahnen der vier – der jetzt Verkehrsminister gewordene Volker Hauff, Bildungsminister Jürgen Schmude, Wohnungsbauminister Dieter Haack, Entwicklungsminister Offergeid –, so wurde deutlich, daß es sich dabei um ein Stück gezielter Personalpolitik handelte: alle vier Anfang Vierzig, 1969 in den Bundestag eingerückt, rascher Aufstieg im Parlament, dann Bewährung als Parlamentarischer Staatssekretär, schließlich der Sprung ins Kabinett.

Von Bülow paßt exakt in dieses Raster. Jahrgang 1937, Einzug in den Bundestag 1969, schon 1971 im Fraktionsvorstand, bald stellvertretender und 1974 Vorsitzender des Haushaltsausschusses – und 1977 dann das Avancement in das ihm bis dahin gänzlich fremde Verteidigungsressort als Parlamentarischer Staatssekretär, weil der bisherige Inhaber des Amtes, der SPD-Politiker Schmidt-Würgendorf, über die Affäre um die Generale Franke und Krupinski gestolpert war. Die Ernennung zum Minister ist da nur die Konsequenz eines Aufstiegs nach Maß – nach jenem Maß, das der Bundeskanzler dem politischen Nachwuchs seiner Wahl gesetzt hat.

Was das über die nackten Daten hinaus bedeutet, glaubt inzwischen jeder zu wissen: Es ist die Stunde der korrekten jungen Männer, die dank ihrer Fähigkeiten den sprichwörtlichen Marschallstab im Tornister tragen, ihn aber beherrscht in demselben lassen und nicht etwa eigensinnig damit in der Gegend herumfuchteln. Es ist auch gar nicht zu bestreiten, daß des Kanzlers Fischzug in den personellen Reservoirs der SPD Politiker in Amt und Würden brachte, die sich vor allem durch Pragmatismus und den Mangel an Neigung (und Begabung) für Extratouren auszeichneten. In einem Wort: Macher. Keine Frage, daß dieses Etikett auch an von Bülow haftet.

Aber wer will schon ein „Macher“ sein? Das ist in Bonn kein Ehrentitel, schon gar nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt, erst recht nicht in der SPD. Da fällt auf, wie selbstbewußt der neue Minister diesen Vorwurf in Kauf nimmt. Er sitzt in seiner Glaskanzel im 14. Stock des Forschungsministeriums, ein Denkmal fröhlicher Unbekümmertheit, und zieht, Wort für Wort, zum Mitschreiben; die Speere auf sich: „Ich bekenne mich ohne Einschränkung zu der Notwendigkeit, Macher zu sein.“ Wer glaube, etwas in der politischen Landschaft verändern zu können, ohne sich darauf einzulassen, hänge einer Illusion nach.