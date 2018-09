Inhalt Seite 1 — Es darf wieder gehofft werden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Janusz Reiter

Solidarität heute – Erfolg morgen“ verkünden Tausende von Plakaten in ganz Polen. Nun gibt es sie: die unabhängige und selbstverwaltende Gewerkschaft „Solidarität“ mit beinahe zehn Millionen Mitgliedern und unzähligen Sympathisanten, die alle Hoffnungen in sie setzen. Doch der Erfolg läßt noch auf sich warten: Käuferschlangen vor den Läden verlängern sich, Stromausfälle werden immer häufiger, die Unsicherheit dauert an. Und die Prognosen für den Winter sind schlecht.

Wer anderes erwartete, kannte nicht die wirkliche Lage des Landes. Die wirtschaftliche Krise war unvermeidlich, und die Streiks haben sie nur verschärft. Die Vertrauenskrise ist auch, nicht neu, sondern wird erst jetzt öffentlich. Neu ist nur die Kumulation der Schwierigkeiten, die das ganze Leben des Landes erschüttern.

Wie soll es weitergehen? Das ist die meist gestellte Frage sowohl in Polen wie im Ausland. Dabei war die Entwicklung bis Ende August, wenn auch dramatisch, einigermaßen durchsichtig. Es ging damals um die Frage, die jetzt auch zum Titel eines Buches geworden ist:

Armin Th. Dross (Hrsg.): „Polen. Freie Gewerkschaften im Kommunismus?“ Rowohlt Verlag, Reinbek 1980; 170 S., 8,80 DM.

Am 1. September wurde die Antwort gegeben. Das Unglaubliche geschah: Der Streikführer Wa-Das und der stellvertretende Ministerpräsident Jagielski unterzeichneten die Vereinbarung, deren erster Punkt lautete „Die Gewerkschaften in der Volksrepublik Polen haben die Hoffnungen und Erwartungen der Arbeiter nicht erfüllt. Es ist daher zweckmäßig, neue sich selbstverwaltende Gewerkschaften ins Leben zu rufen, die authentische Repräsentanten der Arbeiterklasse sein sollen“.

Als die Unterzeichnungsfeier vom polnischen Fernsehen übertragen wurde, haben Millionen von Zuschauern gejubelt, aber auch die Augen gerieben. Noch größer die Konsternation westlicher Beobachter, die völlig verblüfft fragten: Freie Gewerkschaften im Kommunismus?