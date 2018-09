„Das Tagebuch der Sophia“, von Ding Ling. In einer Reihe bei Suhrkamp, die sich als „Bibliothek der Weltliteratur“ versteht, ist der erste Band moderner chinesischer Literatur, Ding Lings bereits 1928 veröffentlichtes „Tagebuch der Sophia“ erschienen. Die damals 21jährige Ding Ling schildert in dem schmalen Bändchen die privaten Leidenschaften, Empfindungen, Gefühlsverwirrungen und Ängste einer jungen Frau, die diese ihrem Tagebuch „aus der Not meines Herzens“ anvertraut. Sophia leidet an Tuberkulose, die ihren Bewegungsspielraum enorm begrenzt, die sie anderen Leuten gegenüber oft als launisch und exzentrisch erscheinen läßt, ihr aber auch ein ausgeprägtes Sensorium verleiht, sich mit ihrer eigenen sinnlichen Ökonomie und der Gesellschaft ihrer Zeit kritisch auseinanderzusetzen. Sie verabscheut „zutiefst dieses zur Gewohnheit gewordene Lächeln in den Gesichtern“ anderer junger Mädchen aus ihrer Heimatprovinz und selbst ihr eigenes Lachen versteht sie nur als „Ausdruck einer Katastrophe“. Für die „hausbackene Liebe“ eines um sie auf traditionelle Weise werbenden jungen Mannes empfindet sie Mitleid und Verachtung, mutwillig treibt sie ihr Spiel mit ihm. Immer wieder räsoniert Sophia in ihren Tagebucheintragungen über die „seltsamen Dinge zwischen Mann und Frau“, über die Liebe und die „Gewalt, die ihr anhaftet“, über den Tod und die Selbstzerstörung angesichts des sich verschlimmernden Leidens und über die Unmöglichkeit weiblicher Emanzipation in einer Gesellschaft, die „mir alles versagt, was mir die Befriedigung meiner Erregung, meiner Begierde brächte“ und die ihre verzweifelte „Suche nach Verwirklichung unverzichtbarer Sehnsüchte und Wünsche in Depressionen enden läßt. Leidenschaftlich fühlt sie sich zu einem Mann hingezogen, an dem sich ihrem „verrückten Herzen“ zum ersten Mal „ein Gefühl für männliche Schönheit“ offenbart; mit Bitterkeit aber muß sie erkennen, daß hinter ihrem „erhabenen Idol“ ein ganz gewöhnlicher Mann sich verbirgt, der schwungvolle Reden über „die Rolle des Geldes als Mitte des Lebens“ zu führen versteht, der nach einer Karriere strebt und eine Frau nur als Repräsentationsobjekt benötigt. An dieser Selbsttäuschung, an dem Traum ihrer Liebe verzehrt sich Sophia. Sie flieht in den Süden, dorthin, „wo sie niemand kennt, um den Rest ihres Lebens zu verschwenden Leider fehlt dem ausgezeichnet übersetzten Buch ein erklärendes Nachwort – der Klappentext erscheint dafür etwas dürftig –, das die hierzulande unbekannte Ding Ling vorstellt, ihre literarischen und feministischen Positionen während und nach der chinesischen Revolution darstellt und so dem Leser die Möglichkeit an die Hand gibt, ihre Erzählung in diesem Kontext zu begreifen. (Aus dem Chinesischen von Wolfgang Kubin u. a.; BS 670, Suhrkamp, Frankfurt, 1980; 104 S., 10,80 DM.)

Helmuth F. Braun