...entwickeln Menschen Haß, wo sie bewundert haben? Wo liegt diese sonderbare, hauchdünne Grenze zwischen Achtung und Neid, die so leicht zum klaffenden Abgrund wird?

Aus Neigung, gar Liebe, entsteht jäh und unvermutet Rachsucht: Nicht erst die Schüsse auf Idole wie Andy Warhol oder John Lennon zeigen das. Gibt es einen Grad der Identifikation mit dem aufs Podest Gestellten, der alles Selbstwertgefühl so zermahlt, daß nur die Attacke bleibt, um wieder ein Ich zu werden? (Der Mörder John Lennons hielt sich für John Lennon...)

Man kennt das aus dem Wirtschaftsleben: Der „Kronprinz“, der Juniorpartner, der zum Nachfolger Bestallte wird plötzlich „gefeuert“ – der eben noch zum Sohn und Vollender des Werks Ausgerufene wird gleichsam umgebracht. Wenn er Glück hat, bekommt er einen samtausgeschlagenen Sarg; sprich: Abfindung.

Ein älterer Chirurg, Autor mehrerer Standardwerke und nicht unvermögend, erzählte mir jüngst seine Geschichte: Die jüngere Frau, die er geliebt und verwöhnt hatte, die in ihm vermeintlich Lebenslehrer, Geliebten, gar Modell sah, hatte in Wahrheit seit Jahren Neid und Haß in sich gespeichert, unmerklich. Ein Mensch, den die Umwelt als Start, rücksichtsvoll, voll leiser Freundlichkeit erlebt hatte, kippte um wie ein Stein im Wald: darunter Maden, Geschmeiß, Schimmel. Der Stolz auf den übermächtigen „Kongreßhelden“ hatte sich wie eine chemische Substanz in Bosheit verwandelt. Unter den heiter tänzelnden Wellen waren messerscharfe Korallenriffe gewachsen.

Stimmt also der bittere Satz eines zeitgenössischen Dramatikers: Kein Haß ist so schneidend wie der von Menschen, die einem anderen etwas zu verdanken haben? Lebt in jedem von uns tief unten ein Brutus? Der Mensch – das unbekannte Wesen? F. J. R.