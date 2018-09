Von Klaus-Peter Schmid

Wer dem französischen Verbraucherverband UFC (Union Fédérale des Consommateurs) einen Besuch abstattet, stolpert gleich im Treppenhaus über einen Stapel zerschlissener und geplatzter Reifen. Neben ihrem desolaten Zustand haben sie noch eines gemeinsam: die Marke Kléber-Colombes. Gerade dieser Name steht seit gut einem Jahr für ein erbittertes Gefecht zwischen Industrie und Konsumenten.

Im Oktober 1979 behauptete nämlich die UFC, der größte Verbraucherverband im Lande, die Modelle V 10 und V 12 aus dem Hause Kleber seien gemeingefährlich und ihre unverzügliche Rücknahme vom Markt absolut unerläßlich. Doch der (wirtschaftlich ohnehin angeschlagene) Produzent setzte sich zur Wehr, zog vor Gericht und bekam recht. Die Verbraucheranwälte müssen 250 000 Francs Schadenersatz zahlen, sofern sie nicht in der nächsten Instanz die Oberhand behalten.

Unerwartete Schützenhilfe könnte jetzt von der anderen Seite des Rheins kommen. Dort nämlich zieht der Reifenhersteller gerade gegen den größten deutschen Automobilclub ADAC zu Felde, der seine Mitglieder aufgerufen hatte, über ihre Erfahrungen mit Reifen zu berichten. Nur veröffentlichen durfte der Club die Ergebnisse seiner Aktion bisher nicht. Kleber verhinderte dies durch eine einstweilige Verfügung. Wie immer dieser Streit am Ende ausgehen mag, die Ergebnisse des ADAC könnten die Position des französischen Verbraucherverbandes bei seiner nächsten Auseinandersetzung vor Gericht stärken.

Vielleicht steht am Ende ein Sieg, wie ihn die Verbraucherbewegung mit dem jüngsten Boykott von Kalbfleisch errang. Das Magazin Le Point jubilierte: „Das hormonverseuchte Kalb ist ohne Zweifel ein entscheidendes Datum in diesem langsamen, aber unaufhaltsamen Aufstieg einer Art ‚Verbrauchermacht‘ in Frankreich.

In der Praxis sah dieser Siegeszug so aus: Acht Tage, nachdem der Boykottaufruf ausgegeben war, verkauften die Metzger nur noch halbsoviel Kalbfleisch, und auf den Viehmärkten waren Kälber kaum mehr loszuschlagen. Heute sind die amtlichen Kontrollen intensiver als zuvor.

„Ich teile das Triumphgeschrei der Verbraucherverbände nicht“, gibt Danièle Achach zu bedenken, im Wirtschaftsministerium für Verbraucherfragen verantwortlich. Sie glaubt noch nicht an den großen Durchbruch in Form eines amerikanischen „consumerism“. Daß sich die Konsumenten organisieren und zur Tat schreiten, gilt in ihrem Hause aber als absolut wünschenswert.