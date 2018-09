München

Dieter Zlof gibt der Justiz wieder harte Nüsse zu knacken. Während beamtete Juristen gerade den Revisionsantrag überprüfen, mit dem die Anwälte des als Oetker-Entführer verurteilten Autohändlers den Indizienprozeß neu aufrollen wollen, liegt dieser in steter Fehde mit Gefängnisverwaltung und Staatsanwaltschaft. In Schrift und Tat wehrt sich Zlof, der schon in der siebenmonatigen Gerichtsverhandlung Intelligenz, Standhaftigkeit und forsches Selbstbewußtsein („jetzt müssen ’S aufpassen, daß Sie nix durcheinanderbringen, Herr Richter“) bewiesen hatte, gegen vermeintliche Haftschikanen.

So wollte sich der leidenschaftliche Elektronikbastler kürzlich von seiner Frau ein Rundfunkgerät in die Einzelzelle bringen lassen. Doch der Staatsanwalt – er hält Zlof offenbar für ein technisches Genie – untersagte den Wunsch. Er fürchtete, der Häftling könnte Botschaften an Komplizen nach draußen funken.

Der Radio-Ärger kam genauso in die Schlagzeilen wie jenes Würfelspiel, das Dieter Zlof aus Karton gebastelt hatte, als Weihnachtsgeschenk für seine beiden Söhne Michael, 7, und Alexander, 5 Jahre alt. Die Kripo hatte es kassiert, diesmal aus Angst vor einem verborgenen Kassiber. Drei Wochen lag das Präsent bei der Polizei. Christel Zlof, verbittert: „Eine Schikane, wieder mal.“

Auch die Verantwortlichen in der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim scheinen nichts mehr zu fürchten als einen Fluchtversuch ihres „prominentesten“ Häftlings. Nach Ablauf der Revisionsfrist stellten sie den Antrag, Zlof ins niederbayerische Straubing zu verlegen, weil „eine Gewähr für sichere Verwahrung“ in München nicht gegeben sei.

Schon vorher hatte sich Zlof (Richterurteil: „barsch, fast arrogant“) kleinere Scharmützel mit den Justizbehörden geliefert. Zunächst legte er sich mit einem Aufsichtsbeamten an, der ihm beim Hofgang untersagt hatte, eine große „Jogging“-Runde zu drehen. Als Zlof trotzdem weiterlief, erstattete der Beamte Disziplinaranzeige. Worauf der Kontrahent seinerseits brieflich verlangte, „daß sich dieser Herr M. bei mir entschuldigt, und zwar schriftlich“.

Auch klagte der Häftling, der in der Anstaltsbibliothek vorzugsweise naturwissenschaftliche Bücher bestellt, über die eintönige Arbeit in der Schlosserei, „die so vollkommen gegen meine Neigung ist, daß ich regelrecht seelisch verkümmere“.