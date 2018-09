Wenn es kalt wird, ziehen wir uns warm an und werden dadurch schwerer. Was aber macht ein Lichtteilchen, ein Photon, wenn es in die eisige Temperaturregion nahe dem absoluten Nullpunkt gerät? Zieht es sich ein Mäntelchen an und wird dadurch schwerer?

Das klingt nach einem neuen Kapitel aus „Alice im Wunderland“. Doch die Frage, was superkalte Photonen machen, wurde kürzlich ganz ernsthaft von den amerikanischen Physikern Joel Primack und Marc Sher gestellt.

Die Forscher haben zwar keinerlei experimentelle Anhaltspunkte, ob gewöhnlich masselose Lichtteilchen nahe dem Nullpunkt tatsächlich schwer werden. Aber sie schöpfen Verdacht aus einer inzwischen sehr kraftvoll gewordenen Bewegung der theoretischen Physik: Demnach verschmelzen die vier bisher bekannten „Urkräfte“ der Natur – starke und schwache Wechselwirkung, Elektromagnetismus und Schwerkraft – bei entsprechend hohen Temperaturen, zu einer einzigen Kraft.

Die Suche nach der einzigen Kraft, nach dem reinsten Zustand des Universums, der mit einer einzigen „Weltformel“ beschrieben werden kann, ist natürlich das höchste Ziel der Physik. Einstein und Heisenberg scheiterten zu ihrer Zeit bei dem Versuch. Doch in den letzten Jahren zeichneten sich mit der Vereinigung der schwachen Wechselwirkung und des Elektromagnetismus’ zur „elektroschwachen Kraft“ neue Wege zur Weltformel ab. Demnach herrschte im Anfang des Alls, im „Urknall“, zunächst völlige Symmetrie, völlige Einheit aller Kräfte. Mit dem Abkühlen des Universums traten „Symmetriebrüche“ auf, die unsere Welt mit der uns bekannten Energie und Materie möglich machten.

Ein Ergebnis der Symmetriebrüche sind die inzwischen auf drei reduzierten grundlegenden Kräfte samt den Teilchen, die ihre Wirkung übertragen. Bei den nur im atomaren Bereich spürbaren schwachen und starken Wechselwirkungen besitzen die Botschaftspartikel eine sogenannte Ruhemasse: Sie können also in Ruhestellung vorkommen. Der Kurier des Elektromagnetismus jedoch, das Photon, soll keine Ruhemasse besitzen, denn er muß ja lichtschnell durchs All eilen.

Könnte es aber nicht möglich sein, spekulieren nun Primack und sher, daß bei noch tieferen Temperaturen auch die, wie sie sagen, „elektromagnetische Eich-Symmetrie“ bricht und das Photon dadurch plötzlich eine Masse bekommt? Die noch vom Urknall herrührende Strahlung – und damit das Universum – hat sich inzwischen auf 2,7 Grad Kelvin abgekühlt (also 2,7 Grad über dem absoluten Nullpunkt von minus 273,16 Grad Celsius). Selbst bei dieser Kälte „badet“ das Photon in einer Energie, die rund 100 milliardenmal höher ist als die (theoretische) Schwelle, an der das Lichtteilchen frühestens „schwer“ werden könnte. Die beiden Forscher schlagen deshalb zwei Versuche vor, bei denen im Labor mit Hilfe tiefstgekühlter supraleitender Vorrichtungen elektrische Veränderungen meßbar wären, die von schweren Photonen herrühren. Gelänge dies, so könnten wichtige Bausteine der theoretischen Physik erstmals im Labor überprüft werden. Es ließe sich sogar ein Raum studieren, der nicht mehr zu unserem Universum zählt. Günter Haaf/Petra Schulz