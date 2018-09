Die Stimmung in den deutschen Börsensälen hat sich deutlich verschlechtert. Es sind nicht nur die steigenden Zinsen und die schwieriger werdende Konjunktur, die das Klima negativ beeinflussen. Ebensosehr ist es die Führungsschwäche der Bundesregierung, die zur Resignation führt. Als am Wochenbeginn bekannt wurde, daß sich nunmehr auch der Bundeskanzler den notwendigen Entscheidungen in Sachen Kernenergie zu entziehen sucht, kam es erstmals seit längerer Zeit auf den Aktienmärkten zu stärkeren Verkäufen bei weichenden Kursen. Die Hoffnungen, die Bundesregierung würde ihrerseits alles tun, um die bestehenden Investitionshemmnisse zu beseitigen und damit ohne Einsatz von Steuermitteln für die Erhaltung von Arbeitsplätzen zu sorgen, sind zu Grabe getragen worden.

Immer mehr Anleger „flüchten“ jetzt in hochverzinsliche Termineinlagen, wo sie ohne Kursrisiko das Ende der Hochzinsphase abwarten wollen. Ob später eine Rückkehr in die Aktien stattfinden wird, dürfte von den Konjunkturaussichten abhängen.

Nur wenige Börsianer glauben, daß es schon an der Zeit ist, gegen den Strom zu schwimmen und die gegenwärtige Mißstimmung zur Vervollständigung der Portefeuilles zu benutzen. Deshalb werden Gewinnschätzungen über die Ergebnisse der einzelnen Unternehmen nur noch am Rande zur Kenntnis genommen. Über die Gewinnentwicklung im vergangenen Jahr besitzt man zwar einigermaßen gesicherte Erkenntnisse. Über 1981 kann sie niemand haben, weil sich die Verhältnisse offensichtlich rascher verschlechtern, als noch vor einigen Wochen angenommen worden ist.

Selbst in den bisherigen Modepapieren wie den Aktien der Preussag und von Kali + Salz kommt es zur Sicherstellung aufgelaufener Kursgewinne. Bei der Preussag, wo die letzten Monate einen Ertragsrückgang gebracht haben, zeigt sich die Ernüchterung besonders deutlich.

Bei den Banken ist zwar aus heutiger Sicht für 1981 mit besseren Erträgen zu rechnen. Wenn ihre Kurse dennoch unter Druck geraten sind, dann wegen der wachsenden Risiken im internationalen Geschäft. Die Tatsache, daß die Deutsche Bank-Tochter in Luxemburg ihren gesamten im Geschäftsjahr 1979/80 erzielten Gewinn von mehr als 100 Millionen Mark den stillen Reserven zugeführt hat, macht deutlich, daß man sich im Kreditgewerbe der Gefahren durchaus bewußt ist.

Von den deutschen Aktienfonds ist gegenwärtig keine Börsenhilfe mehr zu erwarten. Sie müssen verkaufen, um Gelder für die Rücknahme ihrer Zertifikate anzuschaffen. K. W.