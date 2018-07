Alljährlich, wenn am Rhein der Karneval seinem Höhepunkt zustrebt, vollzieht sich in Bonn das gleiche Ritual: Parlamentarier und Politiker, Regierende und Regierte, allen voran der Bundesfinanzminister und der Bund der Steuerzahler, tragen ihre Sparappelle für den öffentlichen Dienst vor – den mit Abstand größten Posten in den Etats von Bund, Ländern und Gemeinden.