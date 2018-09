Inhalt Seite 1 — Platons Körper in der Retorte Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der Natur kommt es nicht vor. Aber dennoch hielten es Theoretiker für „chemisch möglich“. Nun ist das seit langem vorausgesagte Riesenmolekül „Dodecahedran“ erstmals im Labor synthetisch hergestellt worden. Der jüngste Erfolg der organischen Chemie geht auf das Konto des amerikanischen Professors Leo Paquette von der Universität des Staates Ohio.

Das Ereignis ist nicht nur chemisch, sondern auch wissenschaftsgeschichtlich bedeutsam. Denn in der Theorie gibt es das aus zwölf gleichseitigen Fünfecken gebildete Pentagon-Dodekaeder schon seit nahezu 2500 Jahren – als einer der fünf klassischen „Platonischen Körper“ des Athener Philosophen Platon.

Die gedankliche Leistung Platons wissen vor allem die modernen Chemiker zu würdigen: Unter dem Elektronenmikroskop fanden sie alle Molekül- und Atomstrukturen von der einfachen Pyramide bis zum zwanzigflächigen Ikosaeder – nur nicht Platons Dodekaeder.

Scheute sich die Natur, ein solches aus Fünfecken bestehendes Molekül nach Platons Muster zu bilden – und wenn ja, warum? Selbst Robert Woodward, der amerikanische Chemie-Nobelpreisträger von 1965, dem die Synthese von Cholesterin, Cortison und Chlorophyll gelang, suchte bis zu seinem Tod vergeblich nach einer Antwort.

Doch weltweit wurde weiter geforscht, um das Geheimnis von Platons Dodekaeder zu enthüllen. Denn die Mehrheit der Chemiker war sich darin einig, das „Dodecahedran“ genannte Riesenmolekül müsse – wenn es sich nur synthetisieren ließe – extrem stabil sein. Und diese „extreme Stabilität“, theoretisch vorausgesagt, ließ natürlich auf alle möglichen Anwendungen hoffen. Die Zentren der Jagd auf Dodecahedran lagen und liegen in den Vereinigten Staaten, in Japan und auch in der Bundesrepublik.

Das Rennen machte Professor Paquette: Er erweckte Platons Pentagon-Dodekaeder im Reagenzglas erstmals zum Leben – als Kohlenwasserstoffmolekül aus je zwanzig Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen (chemisches Kürzel C20H20).

Zwar gibt es noch einen kleinen Schönheitsfehler an dem endlich zustandegebrachten C20H20-Molekül, das wie ein eckiger Bundesliga-Fußball aussieht und in der Branche einhellig als „Schönheitskönigin der Kohlenwasserstoffe“ gefeiert wird: Das Röntgenbild aus Ohio zeigt einen „eckigen Fußball“ mit Ästen aus Methyl-Molekülen (CH3).