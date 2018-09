Von Esther Knorr-Anders

Im Jahre 1830 bemühten sich die Verantwortlichen der Stadt Genua, allen voran der Mardiese Gian Lucia Durazzo, um einen neuen, großen Friedhof, der weit von der Stadt entfernt liegen und einem paradiesischen Garten gleichen sollte. Darüber hinaus sollte der Friedhof Zeugnis ablegen vom Glanz der Stadt, dem Reichtum ihrer Bürger und der Würde der Armen. Alle gesellschaftlichen Schichten, auch Ausländer und Nichtkatholiken (Israeliten, Moslems, Protestanten) sollten dort beerdigt werden, die Lebenden mit Lust umherspazieren. Unter letzterem Gesichtspunkt setzte sich die Sitte durch, Grabdenkmäler bereits zu Lebzeiten aufstellen zu lassen, um sich an der akkuraten Wiedergabe von Augenwimper und Mamille, Überrock und Orden und an der vorgefertigten Lobpreisung zu erfreuen.

Die Stadtväter erteilten Giovanni Battista Resasco den Auftrag, auf der Grundlage eines vorhandenen Entwurfs des Architekten Barabino, „etwas Grandioses“ zu schaffen. Es entstand der Friedhof im Bisagno-Tal, das sich tief in die Ligurischen Berge streckt. Der „Cimitero di Staglieno“ wurde weltberühmt – und zur blanken Herausforderung für die lombardische Hauptstadt Mailand. Legte Resasco bei der Anlage von Staglieno wert auf „ästhetisch, zierlich“ im Sinne der gärtnerischen Gestaltung unter Mitspiel der Landschaft, so war Mailands Hauptziel „monumental“.

Staglieno wurde also weltberühmt und blieb es. Am berühmtesten aber wurden nicht die Familien-Kapellen, Galerien und Tomben, sondern das Grabmal der Caterina Campodonico, einer Brezelverkäuferin. Sie, die bei jedem Wetter Nüsse und Backwerk feilbot, sparte sich die Summe für ihr Standbild zusammen, um „unvergessen dazustehen“. Ihrem Wunsche entsprechend, schuf der Bildhauer Lorenzo Orengo das Grabdenkmal dieser Frau mit ihren Erkennungszeichen: Brezel und Nußkette. Die auf ihren ausdrücklichen Wunsch „mundartliche“ Gedächtnisinschrift verfaßte der Dichter Giambattista Vigo, den sie kannte.

Vermutlich wird jeder, der zum erstenmal die Totenstadt betritt, in die Grabmäler-Galerie (Porticato inferiore) einbiegen. Es handelt sich um einen geradezu endlosen Komplex, Wandelhallen ähnlich. Wo man geht und steht, pfeift der Wind, treibt Blätter herein und im Sommer Schmetterlinge. Beim Anblick der dicht bei dicht in Stein und Marmor verewigten Toten wird der Besucher erstarren oder lächeln er wird sich unsicher fühlen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß viele sich ärgern. Zum Beispiel aus weltanschaulichen Gründen, denn vor den Augen entfaltet sich Verschwendung, Prunksucht, Protzerei. Der christliche Besucher könnte als Brüskierung empfinden, daß nichts christlich wirkt, nicht einmal das Kreuz. Den pietistischen Besucher wiederum wird die unverhohlene Erotik irritieren: Jünglinge, mit knappstem Lendenschurz versehen; lediglich von Haar und manchmal einem Stück Schleier bekleidete Töchter und Ehefrauen (auf diesem Friedhof unanstößige Selbstdarstellung); auch die himmelwärts strebenden, von Nymphen umringten Herren dürften nicht unbedingte Billigung finden. Unbestreitbar bleibt, daß die Besucher verschieden Anstoß nehmen werden. Doch Staglieno vergessen, das wird niemand können.

Ich wandere durch die Galerie. Beim Grabmal des Augenarztes Enrico Amerigo bleibe ich lange. Das Mädchen mit der Schürze wird von jedem photographiert. Keine Photographie vermag wiederzugeben, daß dieses Kind blind ist. Ebenso der kniende Greis. Erschrocken blicke ich weg.

Ich suche sie. Caterina Campodonico. Nach der zeitlichen Belegung der Galerie müßte sie zu finden sein. Ich spreche mit einem Wächter. Nenne den Namen der Gesuchten. Deute eine Brezel an. Es muß mißverständlich aussehen. Der Mann errötet. „Caterina“, ruft er dann und zeigt in die Ferne. „Galleria Sant Antonino“.