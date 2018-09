In Berlin-Kreuzberg, im Frankfurter Westend und am Dreisameck in Freiburg flammte aus Hausbesetzungen Gewalt; in Köln, Augsburg, Tübingen, Gießen, Wuppertal und Detmold endeten Hausbesetzungen friedlich: weil die Besetzer bei der polizeilichen Räumung auf gewaltsamen Widerstand verzichteten, die Städte bei geplanten Fabrik- und Hausabrissen Zugeständnisse machten oder mit den Besetzern Duldungs- oder Mietverträge abschlössen.

In allen Städten hatten Bürgermeister und Polizeipräsidenten die illegalen Hausbesetzungen zuvor wochen-, teilweise sogar monatelang geduldet. Dreiunddreißig Tage beobachtete die Polizei in der „Republik Wendland“ Verstöße gegen neun Gesetze, ehe sie den Bohrplatz 1004 in Gorleben räumte. Über zwei Monate ließ die Polizei 1977 die Bewohner des Anti-Atomdorfes in Grohnde unbehelligt, bevor sie eingriff. Elf Tage nahm die Bremer Polizei die „Botschaft Wendland“ in den städtischen Wallanlagen hin – bis sich der Bremer Senat und die Demonstranten über die Bedingungen des Abzuges geeinigt hatten.

Und wie Zuschauer verhielten sich die Polizisten in jüngster Zeit häufig auch bei unangemeldeten Fahrrad- und Trecker-Demonstrationen. Obwohl Grüne und Bauern bei diesen Demonstrationen die Straßenverkehrsordnung verletzten, ging die Polizei gegen sie nicht vor. Sie beschränkte sich darauf, den Verkehr so zu regeln, daß gewaltsame Zusammenstöße zwischen Autofahrern und Demonstranten ausblieben.

Vor allem in SPD/FDP-regierten Bundesländern ist die Polizei in den letzten zwei bis drei Jahren dazu übergegangen, kleinere Rechtsbrüche bei politischen Protesten Ziel Demonstrationen vorübergehend zu dulden. Ziel dieses neuen Polizei Verhaltens ist, politische Konflikte mit Studenten, Kernkraftgegnern oder Bauern friedlich zu lösen.

Ende der sechziger und in der ersten Hälfte der siebziger nicht duldete die Polizei kleinere Rechtsbrüche nicht – oder wenigstens nicht in diesem Maße. Sie verfolgte diese möglichst sofort und beseitigte Störungen der öffentlichen sofortigen und Ordnung unmittelbar durch Als sofortigen Vollzug von Polizeiverfügungen. Als Bundesjustizminister Vogel noch Oberbürgermeister von München war, dauerte dort keine Demonstranten, länger als 24 Stunden. Und bei Demonstranten, die von der genehmigten Strecke abwichen, kannte die Polizei meist kein Pardon – wie zum Beispiel bei den Schah-Demonstrationen 1967 in Berlin.

In den Jahren der Außerparlamentarischen Opposition hat die Polizei „blutig gelernt“. Sie erkannte, daß das Nichtverfolgen von Hausfriedensbruch und Nötigungen bei Vorlesungsstreiks und Institutsbesetzungen dem Frieden auf dem Campus häufig mehr diente als der Gesetzesvollzug mit dem Polizeiknüppel. Eine zweite Lektion lernte die Polizei dann in der Auseinandersetzung mit den Kernkraftgegnern, bei den bürgerkriegsähnlichen Schlachten um Brokdorf 1976 und Grohnde im März 1977.