Seitdem Robert Louis Stevenson aus einer Vielzahl von Motiven, die er von anderen Autoren übernahm, seine "Schatzinsel" zusammensetzte und damit das klassische Muster für einen Sehnsuchtstraum wob, sind Seeräubergeschichten bei einem breiten Publikum über alle Zeiten und Moden hinweg beliebt.

Ein solcher Buchtyp unterliegt von seiner Aura her freilich auch in besonderem Maße der Gefahr, lediglich Bewährtes wieder aufzuwärmen, erprobte Effekte nur zu variieren, kurzum, im Klischee zu erstarren.

Daß man sich auch heute noch diesen Gefahren entziehen und eigenständig sein Garn spinnen kann, beweist ein Buch, zu dem gleich angemerkt werden soll, daß es sich herrlich altmodisch darin schmökern läßt, daß es auch einem Binnenländer Lust auf die große See macht, nämlich:

Boy Lornsen: "Gottes Freund und aller Welt Feind"; Thienemann Verlag, Stuttgart; 192 S., 16,80 DM.

Der Autor hat sich Zeit gelassen mit diesem Buch. Daß er diesen Stoff unter der Feder hatte, wußten seine Freunde und die Zuhörer seiner zahlreichen Lesungen landauf landab seit Jahren.

Bei dem nun gedruckt vorliegenden Garn läßt einen die schöne Genauigkeit und Anschaulichkeit bei den nautischen und schiffstechnischen Fakten sofort hellwach werden. Nach ein paar Sätzen weiß man: So kann von einem Törn über die Ostsee nur erzählen, wer selbst dort und anderswo gesegelt ist. Dieser Autor braucht für seinen Abenteuerstoff keine melodramatischen Effekte. Er kann darauf setzen, daß es spannend genug ist, vom Leben auf See, mit der See und wider die See zu erzählen.

Aus dem Seeräuberleben Störtebekers wählte Lornsen vier Episodenkreise aus: den "legitimierten Kampf" zusammen mit den Vitalienbrüdern in der Ostsee, Störtebeker auf Helgoland, einen Ausflug in spanische Gewässer und schließlich den Untergang. Der Erzählung vorangeschickt ist der hübsch geschliffene Satz: "Wenn die Historie es nicht weiß, darf der Autor für möglich halten, was ihm selbst nicht unmöglich erscheint In Irland pflegt man bei solchen Gelegenheiten zu sagen: Eine gute Geschichte soll man nicht durch die Wahrheit verderben!