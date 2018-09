Dortmund

Seit Monaten streiten sich die Vereinigten Elektrizitätswerke Westfalen (VEW) und 170 Stromgeldboykotteure. Vorläufiger Höhepunkt in dem mit ungleichen Waffen ausgetragenen Kampf um Licht und Finsternis waren ein Stromstopp der VEW und die Ablehnung dreier einstweiliger Verfügungen gegen diese Maßnahme durch das Dortmunder Amtsgericht.

Trotz mehrerer Mahnungen, hatten die „Strobos“, wie sich die Boykotteure nennen, einen zehnprozentigen Restbetrag der Stromrechnung auf ein Sperrkonto eingezahlt. Mit diesen Aktionen wollen sie gegen den Bau von Atomkraftwerken demonstrieren, der unnötig sei.

Auch wenn mit dem Bau von Kohlekraftwerken der Mehrverbrauch in Nordrhein-Westfalen gedeckt werden: könnte, den die Experten bis zum Jahre 2000 prognostiziert haben, setzen die Strommanager in erster Linie auf die Kernkraft zur Zukunftsbewältigung der Energieversorgung. Den „Strobos“, die nach Abknipsen ihres Zählers im Dunkeln saßen, bei Schnee- und Minustemperaturen in ihren Wohnungen froren, beschied ein VEW-Vertreter vor Gericht: „Die Bundesbahn würde ihnen auch keine Fahrkarte verkaufen, wenn sie zehn Prozent des Preises nicht zahlen würden, weil die Lok mit Atomstrom fährt.“

Obwohl in Bochum und Recklinghausen Gerichte in ähnlich gelagerten Fällen die Stromsperre aufgehoben hatten, konnten die Dortmunder von Justitia kein Wunder erhoffen. Bereits am 10. Oktober 1980 hatte das Dortmunder Landgericht in einem Einzelfall entschieden, es sei rechtens, die Versorgung der Zahlungsboykotteure mit Strom einzustellen. Bis zur Berufungsverhandlung vor dem Oberlandesgericht Hamm soll auf juristischem Sektor Waffenruhe herrschen. Aber Abstriche von ihren Grundsätzen kommen für die „Strobos“ nicht in Frage.

Eine Pädagogik-Dozentin stößt sich am publizistischen Echo der „stromlosen“ Zeit: „Das hat doch einen Anstrich von Exotik. Da sitzen welche und kochen Gulasch auf dem Campingkocher. Wir müssen auf die Wirkung des Plutoniums hinweisen.“ In die gleiche Kerbe schlägt ein zweiter: „Es geht nicht darum zu zeigen, wie die Halbwilden ohne Strom leben, möglichst noch in Farbe, sondern wir müssen verstärkt auf die Gefahren der Kernenergie hinweisen.“ Andere loben die Nachbarschaftshilfe, pastorale Ratschläge und Verlängerungskabel zu nicht von der Stromversorgung abgeknipsten Nebenmietern. Verständnis wird laut, wenn ein „Strobo“ auf lange Sicht nicht mehr bereit ist, die Aktion mitzutragen: „Wir haben zwei kleine Kinder, die Heizung fällt aus, die Waschmaschine, es bleibt uns nichts übrig, als den VEW den vollen Preis zu zahlen.“ Die Majorität der Anwesenden verspricht jedoch, weiterhin den „Zehnten“ einzubehalten.

Michael Blind, 24 Jahre alter Student der Sonderpädagogik, gibt sich am eigens eingerichteten Kontakttelephon vorsichtig optimistisch: „30 neue ‚Strobos‘ haben wir nach dem Gerichtstermin gewonnen.“ Die Rückendeckung halte an. Zulauf erhalten die Dortmunder Stromboykotteure inzwischen auch aus Castrop-Rauxel. In Einschreiben an die Stromproduzenten begründen fünf Haushalte ihre Maßnahme damit, daß sie die Energiepolitik der VEW für „unverantwortlich gegenüber der Bevölkerung und den kommenden Generationen“ halten. Durch die Planungen eines Hochtemperaturreaktors in Hamm-Uentrop und für ein Atomenergiezentrum in den Rieselfeldern seien die Bewohner in Castrop-Rauxel unmittelbar betroffen. Die Boykotteure richten sich auf einen harten und kostspieligen Winter ein. Rosemary Callmann