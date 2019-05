Inhalt Seite 1 — Ein miserables Geschäft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Bindung von Staatsanleihen an Gold kostet den französischen Staat viel Geld

Es war einmal ein Finanzminister namens Valéry Giscard d’Estaing, der brauchte dringend ein paar Milliarden Francs, um ein Loch in der Staatskasse zu stopfen. Er ließ deshalb eine öffentliche Anleihe unters Volk bringen, die dem Käufer sieben Prozent Zinsen im Jahr eintrug – im Prinzip. Denn heute beschert das Papier seinen Besitzern sage und schreibe sechzig Prozent Zinsen im Jahr – von den Kursgewinnen ganz zu schweigen.

Als "eine der größten finanziellen Dummheiten der letzten Jahrzehnte" (so die Zeitung Le Matin) bezeichnen heute viele den unverhofften Goldregen. Denn genau darum handelt es sich. Giscard koppelte nämlich (wenn auch indirekt) den Wert der Staatsanleihe 1973 an den freien Goldpreis. Die Rendite steigt und fällt also mit dem Preis für die Unze Feingold. Und da sich dieser in den letzten Jahren vervielfacht hat, kletterten die Zinserträge munter mit.

Für die Staatskasse ist das natürlich ein miserables Geschäft. Spezialisten haben ausgerechnet, daß die Aktion, die 6,5 Milliarden Francs einbrachte, nach dem Stand der Dinge bis zu zweihundert Milliarden kosten kann.

Giscard hat diese reichlich leichtfertige Art der Geldbeschaffung allerdings nicht erfunden. Ihr Vater war Antoine Pinay, de Gaulles erster Finanzminister, der kurioserweise heute vor allem als mustergültiger Stabilitätspolitiker gilt. 1952 wollte Pinay auf einen Schlag zehn Prozent der Geldmenge abschöpfen. Der Staat hatte damals nicht viel Kredit beim Bürger, und so ließ sich der Minister etwas einfallen, um seine Riesenanleihe losschlagen zu können.

Pinay versprach zwar nur 3,5 Prozent Zinsen, doch daneben: Befreiung, von der Einkommen- und Erbschaftsteuer und Bindung an den Goldpreis. Er versicherte sogar, seine-Regierung werde den freien Goldmarkt tatkräftig stützen. Da die Rückzahlung erst nach sechzig Jahren anstand, fand das Staatspapier reißenden Absatz und wanderte vor allem in mottensichere Sparstrümpfe. Schließlich war es "so gut wie Gold".

Angesichts des Erfolges ließ Pinay 1958, kurz nach de Gaulles Amtsantritt, eine zweite Anleihe mit Goldgarantie verkaufen. Sie hatte sogar noch einen weiteren Anreiz: Wer sie mit Geld (oder Gold) kaufte, das er vorher illegal ins Ausland gebracht hatte, ging straf- und steuerfrei aus. Wieder war der Erfolg gesichert. Kein Wunder also, daß Giscard fünfzehn Jahre später keine Bedenken hatte, erneut zur Goldbindung zurückzukehren.