Wie Amerika die Geiseln empfing, und was die Gefeierten davon halten

/ Von Michael Naumann

Der Jubel über die Heimkehr hat die Folgen nicht verdrängt Wurden die Geiseln gefoltert? Wird das Weiße Haus Iran bestrafen?

Washington, im Februar

Amerikas Weltachse lag einige patriotische Stunden lang in Globe, einem armen Städtchen, 140 Kilometer östlich von Arizonas Hauptstadt Phoenix. Unter dräuend blauem Himmel ducken sich in einem versteppten Tal die immer gleichen Holzhäuser des amerikanischen Westens um den Mittelpunkt der Gemeinde, eine (regelmäßig bestreikte) Kupfermine. Das Beste, was Globe seit seiner Gründung zustieß, ist die Geschichte vom stillen, gleichwohl übers ganze Land verbreiteten Heldentum des Marinehauptfeldwebels James A. Lopez, einem 22jährigen Sohn der Stadt. Er hatte hier früher in der High School Football gespielt, mit seinen Kumpeln heimlich Bier getrunken und war schon fast vergessen, als er am 4. November 1979 in der amerikanischen Botschaft zu Teheran kühlen Kopf bewahrte: Während die studentische Sturmtruppe des – vorher unbekannten – Ajatollah Chomeini an den Eisentüren und -toren der Gesandtschaft rüttelte, warf "Jimmy" Lopez Tränengaskanister in die Meute, bediente den Reißwolf, kommandierte kopfscheue Diplomaten in vorübergehende Sicherheit und verhalf zuletzt sechs Landsleuten durch eine geheime Hintertür zur Flucht in die Freiheit der kanadischen Botschaft. Dann wurde er von den "Studenten, die der Linie des Imam folgen", festgenommen.

In den nächsten 444 Tagen vereinten Lokalstolz und ununterbrochene Sorge um den jungen Lopez die ethnisch geteilte Stadt. Gut die Hälfte der Bürger von Globe ist, wie die Familie des Bergarbeiters Lopez, mexikanischer Herkunft. Der Sohn von Señor Lopez, das sprach sich trotz der Nachrichtensperre des State Departments über Einzelheiten des Geiseldramas schnell herum, war genau das, was dem Land im vietnamesischen Dschungel vorübergehend abhanden gekommen war: ein echter amerikanischer Held im Ausland. An die Wand seiner "Zelle" in der US-Botschaft schrieb Jimmy "Lang lebe rot, weiß und blau" – auf Spanisch, ein Lob der Flagge Amerikas. Die Schulkinder von Globe, bezeugt ein Lehrer, nahmen vor der Flagge in der Turnhalle wieder Haltung an: "Früher war das anders."

Der Höhepunkt in Lopez’ heroischer Karriere fiel gottlob aus: "Wir wollten spätestens am 15. Februar eine Art Kamikaze-Aktion starten", erzählt der Soldat in schmucker Ausgeh-Uniform Reportern aus allen Windrichtungen, die es zu seiner Heimkehr aus Teheran nach Globe verschlagen hat. "Wir hatten nach einem Jahr die Schnauze voll. Natürlich hätten wir es nicht geschafft, aber wir wollten so viele Perser wie möglich ‚mitnehmen‘. Sie zehnten sich doch danach, Märtyrer zu sein." Einer von Lopez’ Mitverschworenen meinte, sich uns – benachbart gewähnte – Griechenland durchschlagen zu können. Als Bewaffnung waren Rasierklingen und Nadeln vorgesehen. Jimmy Carters letzter, diplomatischer Handstreich kam derlei hoffnungslosen Handgreiflichkeiten im Botschaftsgefängnis von Teheran zuvor.