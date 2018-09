Inhalt Seite 1 — Der ideale Lebenszweck Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am 14. Februar wollen die Bauern „auf die Straße gehen“, um ihre Mitbürger „sachlich und nüchtern“ zu informieren. Gleichzeitig wollen sie gegen Sparpläne der Bundesregierung, die die Landwirtschaft betreffen, protestieren.

Von Schweinen verstehen sie mit Sicherheit mehr jeder andere Berufsstand, die Bauern. Daher leuchtet es ein, wenn ihr Verbandspräsident Heereman in drastisch-bildhafter Sprache erklärt, die Bayern wollten sich „night zur Sau machen lassen“ und auch nicht das „fiskalische Sparschwein“ der Nation sein, Das hat den Vorteil, daß der Mitbürger diese Sprache versteht, im Gegensatz zu dem Agrarchinesisch, mit dem die Bauernfunktionäre und die Technokraten der Europäischen Gemeinschaft die Milliarden-Subventionen für die Landwirtschaft begründen und erläutern.

Wahr ist: Wer will schon den Gürtel enger schnallen, wie Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff es uns allen prophezeit? Die Arbeitnehmer nicht, die Beamten nicht, die Unternehmer nicht und die Bayern eben schon gar nicht. An manchem alten Bauernhaus steht noch der in diesem Zusammenhang bis zum Überdruß zitierte Spruch: „Heiliger Florian, verschon’ mein Haus“, dem bissiger Volksmund hinzugefügt hat: „Zünds’ andere an.“

Der Zufall will es, daß die ersten Preisforderungen der Bauern parallel laufen zu den ersten Lohnverhandlungen (Seite 17: Der ungenutzte Friede), Der europäische Bauernverband COPA, sehr französisch orientiert, fordert 15 Prozent höhere Preise, eine Forderung, die wohl selbst Heereman zu hoch erscheint, denn er wiegelt ab? „Die deutschen Landwirte erwarten keine 15 Prozent, aber eine deutliche Preisverbesserung.“

Arbeiter und Bauern sind also wenn auch nicht Arm in Arm – aufmarschiert, ihre Ansprüche an die Gesellschaft und die Wirtschaft geltend zu machen. Und das entspricht auch der Usance, mit der im Agrarbericht der Bundesregierung Einkommen der Landwirte mit dem „Gewerblichen Vergleichslohn (einschließlich Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung)“ in Beziehung gesetzt werden. So als seien die Bauern Arbeitnehmer – aber in wessen Diensten eigentlich?

Und da klagt der Bauernpräsident Heereman denn auch – fast im Stile der Gewerkschafter –, daß die Realeinkommen der Landwirte in den letzten vier Jahren um fast 30 Prozent gesunken seien. Doch gleichzeitig liest man im Agrarbenicht, im „Durchschnitt der letzten zehn Jahre ergibt sich ein jährlicher Einkommensanstieg um sieben Prozent“. Real nominal? Statistiken haben sicher beide, der Verband und das Ministerium. Erinnert sich der unbedarfte Zeitgenosse da nicht an den britischen Premier Disraeli, der Statistik als eine besondere Form der Lüge ansah?

Aber was sollen eigentlich all diese Vergleiche? Da werden nicht nur Äpfel mit Birnen, sondern auch Karotten mit Kartoffeln oder Milch mit Wein verglichen.