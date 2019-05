Inhalt Seite 1 — Der ungenutzte Friede Seite 2 Auf einer Seite lesen

Streik paßt nicht in die Landschaft. Aber die Tarifparteien der Metallindustrie tun nichts, um ihn zu vermeiden.

Für die Metall-Tarifrunde dieses Jahres gelten sie – bisher wenigstens – ganz sicher nicht, Galileo Galileis trotzige Worte: Und sie bewegt sich doch. Was sich in den vergangenen vier Wochen zwischen den Tarifparteien abspielte, verdient im Ernst nicht einmal das Etikett Verhandlung. Unversöhnt stehen sich noch immer die Standpunkte gegenüber – von Annäherung keine Spur. Im Gegenteil.

Bewegung, so signalisiert die Strategie, kommt offensichtlich erst nach dem Ende der Friedenspflicht in die starren Fronten. Und was uns dann ins Haus stehen wird, kann sich jeder ausrechnen, auch die Arbeitgeber: Streik.

Die Unternehmer, die ihre Sorgen um die Konjunktur seit Monaten mit allen Nachdruck artikulieren, geraten in die Gefahr, unglaubwürdig zu werden, wenn sie in dem Moment, da sie selbst zur Entspannung beitragen könnten, untätig bleiben. Und diesen Vorwurf müssen sie sich derzeit gefallen lassen. Denn schließlich, so will es das Tarif-Ritual seit Jahrzehnten, sind die Unternehmer am Zuge. Sie müßten signalisieren, daß ihr erstes Angebot kein Ultimatum ist.

Weder die gewerkschaftliche Forderung von acht Prozent noch das erste Arbeitgeberangebot galten bislang als endgültig. Sie waren lediglich Ausgangspunkte für das anschließende Feilschen um den Kompromiß. Doch noch immer warten alle vergebens auf ein Zeichen der Arbeitgeber. So wünschenswert ein bescheidener Abschluß diesmal im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Situation auch ist, selbst die Unternehmer können nicht im Ernst glauben, daß ihre 2,5 Prozent eine reelle Chance haben.

Und so müssen sie sich denn fragen lassen, ob sie die Zeit der Friedenspflicht ungenutzt verstreichen lassen wollen und damit womöglich leichtfertig einen Arbeitskampf riskieren. Welchen Sinn allerdings macht dann das neue Schlichtungsabkommen, das die Tarifparteien erst vor einem Jahr unterschrieben haben? Abgesehen davon wäre es geradezu verantwortungslos, in einer derart labilen Wirtschaftslage, angesichts hoher Arbeitslosenzahlen und steigender Inflationsrate, die vereinbarte Zeit des ungestörten Ringens um einen Kompromiß tatenlos verstreichen zu lassen. Oder brauchen etwa die Arbeitgeber den Streik als Alibi, um ohne Gesichtsverlust von ihrer mit viel Getöse proklamierten "neuen Tarifpolitik" herunterzukommen?

So leicht will sich die IG Metall aber nicht in einen großen Streik hineintreiben lassen. Sie weiß, daß der Abschluß keinen Anlaß zum Jubel geben wird. Sie weiß auch, daß sie in der Öffentlichkeit wenig Verständnis fände, wenn sie nach dem 28. Februar schnurstracks zur Urabstimmung aufrufen würde. Und an einen Schlichter, dem offenbar die Arbeitgeber gern das Feld überlassen würden, mag die IG Metall die Entscheidung schon gar nicht delegieren. Ihr Rezept heißt also: weiterverhandeln.