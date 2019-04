Touristen aus der Bundesrepublik werden demnächst etwa aufkommendem Heimweh inmitten der Tiroler Berge auf "deutschem Boden" abhelfen können – in der Tram.

Auf den altehrwürdigen und beliebten – weil recht romantischen – Bergstrecken von Innsbruck nach Igls am Fuße des Patscherkofels sowie nach Fulpmes im Stubaital werden von 1983 an ausschließlich Straßenbahnwagen deutscher Herkunft verkehren. Bereits in diesen Wochen unternimmt der erste von acht Großraum-Triebwagen – gewissermaßen das Flaggschiff einer künftigen Armada – Probefahrten durch das Innsbrucker Stadtgebiet.

Die Geschichte dieser durchaus bergtauglichen Tram, die mehr als 300 Meter Höhenunterschied zu bewältigen hat, hatte 1976 begonnen. Damals kaufte die Stadt Innsbruck acht sechsachsige Triebwagen, die "arbeitslos" geworden waren, nachdem der Straßenbahnverkehr im westfälischen Hagen eingestellt worden war. Sie wurden zunächst im innerstädtischen Verkehr der Tiroler Landeshauptstadt eingesetzt.

Einige Zeit später rangen sich die Innsbrucker Stadtväter, sicherlich nicht eben leichten Herzens, zu dem Beschluß durch, fortschrittliche Verkehrsplanung über nostalgische Empfindungen zu stellen und die altväterlich-klappernden Wägelchen auf den beiden Bergstrecken zu ersetzen. Aus der Tatsache, daß die Strecken einerseits stark frequentiert sind (vorwiegend Touristen), andererseits aber aus landschaftsbedingten und technischen Gründen nur in relativ großen Zeitabständen zu befahren sind, ergab sich der Einsatz dieser Großraumfahrzeuge, die jeweils etwa 200 Fahrgäste aufnehmen können.

In Bielefeld standen gerade achtachsige Triebwagen zum Verkauf, nachdem auch dort der Straßenbahnbetrieb eingestellt worden war. Die Innsbrucker zögerten nicht, die Gunst der Stunde zu nutzen. Im Spätsommer 1980 wurden die acht Wagen erstanden. Ein Problem allerdings kaufte man dabei wissentlich mit ein; Die Bielefelder Achtachser waren sogenannte Ein-Richtungs-Wagen, die nur über einen Führerstand verfügen. Das machte die Wagen – im Gegensatz zu ihren Hagener Artgenossen – für den Einsatz auf den beiden Bergrouten untauglich, weil an den Endstationen Igls und Fulpmes aus räumlichen Gründen keine Umkehrschleifen zu legen sind.

Die Tiroler ersannen eine ausgeklügelte Kombination beider Typen. Aus dem Bielefelder Wagen wird der auf zwei Achsen ruhende Mittelteil "herausoperiert" und in den Hagener Wagen "transplantiert". Ergebnis der Operation ist der benötigte Achtachser mit zwei Führerständen. b j b.