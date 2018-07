Petrus, der Wettermacher, hatte ein Herz für die Streikenden. Mit einem Eisregen, der innerhalb weniger Augenblicke Autobahnen, Landstraßen und Verkehrswege in den Großstädten in eine gefährliche, spiegelglatte Fläche, verwandelte, trug er am Donnerstag der vergangenen Woche dazu bei, daß der 24stündige Ausstand der 40 000 Arbeiter des öffentlichen Nahverkehrs zu dem beabsichtigten Chaos in Belgien führte.