In Deutschland bieten über 50 Veranstalter Ferien mit Fremdsprachentraining an. Die Angaben ihrer Prospekte werden allerdings vor Ort oft Lügen gestraft. In England, das Ziel von vier Fünftel aller Sprachreisenden, befragte die Stiftung Warentest 1500 Kursteilnehmer. 37 Prozent waren unzufrieden mit ihrem Lernergebnis.

Schwarze Schafe auszusortieren und "durch hartnäckige Qualitätskontrollen zu erreichen, daß Sprachreisen als vollwertiges Unterrichtsmedium anerkannt werden", nennt der Fachverband Deutscher Sprachreise-Veranstalter e.V. (FDSV) als sein Ziel. Der freiwillige Zusammenschluß von derzeit 18 Reisemachern besteht seit drei Jahren und ist vom Bundeskartellamt als "Qualitätskartell" anerkannt. Das hindert die Konkurrenz nicht, Werbe- und Imagepflege pro domo hinter der Tätigkeit des Verbandes zu vermuten. Schützenhilfe kam dem FDSV von der Test-Stiftung: "Die Richtlinien des FDSV setzen Maßstäbe, die man sich als Verbraucher nur wünschen kann", befanden die Berliner.

An diesen Maßstäben wollen sich durchaus nicht alle Sprachreise-Spezialisten messen lassen. Zu den Aufnahmebedingungen des Verbandes gehört beispielsweise die Bereitschaft, sich vom unabhängigen FDSV-Beirat jederzeit in die Bücher sehen zu lassen und die Programme mit "Wahrheit, Klarheit und Kontrollierbarkeit" zu gestalten. Bei schwerwiegendem Verstoß droht Ausschluß.

30 000 Mark hat der FDSV bisher für Qualitätskontrollen bei Mitgliedern ausgegeben. So wurden zum Beispiel 1980 in England und Frankreich die Kurse an Ort und Stelle kontrolliert, Schüler, Lehrer und Betreuer befragt. Einige Veranstalter haben daraufhin ihre Leistungen verbessert. Ganz unattraktiv kann der FDSV für Branchenkollegen nicht sein, sonst hätte nicht ein Möchtegern-Mitglied, das sich der Aufnahmekontrolle nicht aussetzen wollte, beim Bundeskartellamt die Mitgliedschaft verlangt.

Für Verbraucher ist der Verband nützlich, unternimmt er doch zumindest den Versuch, dieses zwiespältige Produkt aus Pädagogik und Tourismus mit Garantie zu versehen. Zudem ist der FDSV Anlaufstelle für Beschwerden. Buchungen vermittelt er nicht. (FDSV, Fliedersteig 11–13, 8501 Nürnberg-Rückersdorf). leh