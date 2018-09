Von Norbert Jochum

Ein Blick in eine menschenleere Straße in New York. Das fahle und gleichzeitig intensive Licht gibt dem Bild eine große Tiefe. Ein gelbes Taxi kommt an, hält am rechten Straßenrand, ein Mann in einem Trenchcoat steigt aus und geht in ein Haus. Dann sieht man ihn die Treppe hochkommen, er klingelt an einer Tür. Schlaftrunken öffnet ihm jemand, der in eine Wolldecke eingehüllt ist. Die beiden Männer begrüßen sich kurz und müde, dann legen sie sich zum Schlafen hin: Der eine kriecht wieder in sein Bett, der soeben Angekommene legt sich auf ein Sofa, streckt die Beine auf einen gegenüberstehenden Sessel und deckt sich mit seinem Mantel zu. Im Hintergrund der Wohnung liegt auf einem breiten Bett ein schlafender Mann, von dem man nur die weißen Haare gesehen hat und daß er sehr mager ist. Einmal hört man ihn qualvoll husten.

Aus dem Off-Kommentar zu dieser Szene weiß man inzwischen, daß der Mann (Wim Wenders) von Los Angeles nach New York gekommen ist, um seinen Freund Nicholas Ray zu besuchen, den Regisseur der Filme „Rebel without a cause“ („Denn sie wissen nicht, was sie tun“), „Johnny Guitar“ und, sagt der Kommentar, „einiger anderer Filme, die ihren Platz haben in der Geschichte des Films“. Daß. sie sich kennengelernt hätten vor zwei Jahren: Ray habe zugestimmt, eine Rolle in einem Film von Wenders zu spielen; die Rolle sei im Drehbuch nicht vorgesehen gewesen, sie hätten sie zusammen entwickelt. Später hätten sie oft Backgammon miteinander gespielt. Sie seien Freunde geworden.

Die langen, ruhigen Einstellungen lassen: dem Zuschauer Zeit, sich mit dem Raum vertraut zu machen, sich in ihm zurechtzufinden: im Vordergrund der schlafende Wenders, im Hintergrund, als wolle ihn die Kamera nicht stören, der schlafende Nicholas Ray.

„Das letzte Mal hatte ich Nick vor drei Monaten gesehen, im Sloan Kettering Memorial Hospital. Er hatte gerade die dritte Operation hinter sich in dem einen Jahr, seit er wußte, daß er Krebs hatte. Wir konnten uns noch nicht einmal die Hand geben damals. Die Ärzte hatten ihm radioaktive Zellen eingepflanzt, und niemand durfte ihm nahe kommen, wegen der Radioaktivität. ‚Wie sind die Chancen?‘ fragte ich ihn. ‚Ich kann dran sterben.‘“ Handelt „Lightning over water“ davon, daß jemand stirbt?

Wenn Nicholas Ray erwacht, hustend, fluchend auf den quäkenden Radiowecker, und sich auf den Bettrand setzt und der Kamera den Rücken dreht, dann sieht man, daß er einen tiefroten Schlafanzug trägt. Er greift zur Zigarette, nimmt einen kleinen Kassettenrecorder in die Hand, intoniert rauh den Anfang eines Liedes und spricht auf Band, daß er einen Traum hatte: von einem verdammten Musical.

„Was ist dahinten los?“ ruft Wenders, und Ray ruft zurück: „Was?“, und Wenders ruft: „Guten Morgen, Nick“ und Ray beklagt, daß man ihn nicht geweckt habe, als Wenders angekommen sei.