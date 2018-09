Die Zeit, da hierzulande japanische Autos zu beinahe paradiesischen Preisen verkauft wurden, geht zu Ende. Yenseits von Eden wird die japanische Währung immer teurer, der Yen stieg binnen eines Jahres um dreißig Prozent. Das kann kein Auto-Importeur mehr verkraften, selbst wenn seine Verkaufsziffern steil in die Höhe zeigen. Also wurden alle bekannten Japanautos teurer, die von Honda spürbar, die von Toyota und Nissan (Datsun) maßvoll. Aber bei Toyota sind vor einigen Tagen die Preise bereits ein zweitesmal binnen eines Vierteljahres angehoben worden.

In dieser für sie traurigen Entwicklung treffen Japans deutsche Autodependancen auf eine aufgewachte und aggressiv gewordene europäische Konkurrenz, die nun interessante Modelle (Opel, Renault), sparsame Konstruktionen (Volkswagen, Audi), und Preisnachlässe nebst Komplettausstattungen (Ford, Opel) anbietet. Die Japaner merken, es kommt Wind auf, und der konnte ihnen bald ins Gesicht blasen.

Doch sie rüsten sich für diesen Zeitpunkt. Sie versuchen, ihre nun erreichte, nur noch bescheiden: ausbaufähige Marktposition zu zementieren. Alle führenden japanischen Hersteller runden zu diesem Zweck ihre Modellpalette ab. Sie, die einst nur mit kleinen oder bestenfalls mittelgroßen Autos auf.-Deutschlands Straßen rollten, bieten jetzt Autos jeder Klasse an, die ganz großen Luxuslimousinen einmal, ausgenommen.

Aber „groß“ ist kein Fremdwort mehr für die „Japan Car Inc.“. Das beweisen die Flaggschiffe ihrer Flotten, mit denen sie dem staunenden Käufer ihrer Butter-und-Brot-Autos demonstrieren wollen: Wir haben etwas vorzuzeigen, sowohl fürs Auge wie fürs Technikerherz. Die Wege zu solch höherem Ruhm sind unterschiedlich und bisweilen verworren. Mazda setzt beispielsweise auf Sport und technische Raffinesse, auf seinen neuerlich überarbeiteten Wankelsportwagen RX-7. Verwundert sehen die Leverkusener Mazda-Statthalter indessen, daß ihr großes Modell 929 oft genug als Spitzenmodell ihrer Palette angesehen wird: Dabei ist der 929 zwar ein ausladendes, in der Frontpartie auf Mercedes-Look getrimmtes Auto, das aber hinsichtlich seiner Fahrleistungen nicht zu Enthusiasmus Anlaß gibt. Doch es ist ein geräumiges und bequemes Auto, eine rechte Familienkutsche, die zu Beanstandungen keinen Anlaß bietet, wenn man dem gutmütigen 1,8-Liter-Auto sein gemächliches Temperament nicht übel nimmt. Vielen wird dies egal sein, wenn sie von Nachbarn auf das stattliche, gut ausgestattete Auto für 15 690 Mark angesprochen werden.

Mit einem wirklich – großen Auto markierte Toyota seine Spitzenposition, dem „Crown“ mit 2,8-Liter-Sechszylinder und 145 PS. Das wahrhaft luxuriös ausgestattete Fahrzeug macht zwar immer noch einen etwas barocken Eindruck und bewegt sich: auch ein wenig zu weich auf den Straßen (so, wie Amerikaner es mögen), aber angesichts eines Verbrauchs von durchschnittlich elf Litern (mit Overdrive) und eines Preises von 25 000 bis über 29 300 Mark hat das Auto durchaus eine Außenseiterchance bei all denen, die auf Mercedes- oder BMW-Image nicht unbedingt Wert legen.

Der dritte im Bunde der Großen aus Nippon, Nissan, kann zur Imagepflege nicht nur auf sein 2,4-Liter-Modell Laurel, sondern auch auf den meistverkauften Sportwagen der Welt verweisen, auf den Datsun 280 ZX (der Ruhm der großen Zahl gebührt ihm gemeinsam mit seinen Vorgängern 240 und 260). Das elegant geschnittene Fahrzeug, insgesamt mehr auf sportlichen Komfort denn auf Rennfahrerrasanz ausgelegt, erfreut sich in Amerika großer Beliebtheit. In Deutschland sind seine Zulassungszahlen vergleichsweise gering, obwohl er seit einigen Monaten hier auch mit teilweise abnehmbarem Dach geliefert wird. Doch der „Große“ muß bei Datsun nicht der Großverdiener sein, gleiches gilt für Toyota und Mazda. Die Bluebirds und Cherrys (Datsun), Corollas und Coronas (Toyota), 323 und 626 (Mazda) müssen die (bislang üppige) Ernte einfahren. Daß dies auch bei steigenden Preisen so bleibt, hoffen nicht nur die Werke, sondern auch deren Händler. Sie müssen nämlich vom Neuwagenverkauf leben, da mit den als robust bekannten, technisch simplen und meist noch jungen Japanautos kein sonderliches Werkstattgeschäft zu erwarten ist. K. V.,