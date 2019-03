Mein Leben – wenigstens mein Leben als Künstler – läßt sich genauso präzise aufzeichnen wie eine Fieberkurve: alle Höhen und Tiefen, alle deutlich erkennbaren Perioden.

Zu schreiben begonnen habe ich mit acht Jahren – aus heiterem Himmel, ohne irgendein Vorbild. Ich kannte ja niemanden, der selber schrieb; ja, ich kannte sogar nur sehr wenige Menschen, die lasen. Mich dagegen interessierten nur vier Dinge: Bücher lesen, ins Kino gehen, Step tanzen und Bilder zeichnen. Und dann fing ich eines Tages an zu schreiben, ohne zu ahnen, daß ich mich auf Lebenszeit einem noblen, aber erbarmungslosen Handwerk verschrieben hatte. Wem Gott eine Gabe verleiht, dem gibt er auch eine Knute; und diese Knute ist ausschließlich zur Selbstgeißelung bestimmt.

Mit siebzehn war ich ein perfekter Schriftsteller. Wäre ich Pianist geworden, so wäre das der Zeitpunkt für mein erstes öffentliches Konzert gewesen. So jedoch stellte ich fest, daß ich bereit war, etwas zu veröffentlichen. Ich schickte Erzählungen an die größten literarischen Vierteljahreszeitschriften und an die überregionalen Magazine, die in jenen Tagen die beste sogenannte Literatur-Literatur druckten – und prompt erschienen in diesen Publikationen Erzählungen von mir.

Im Jahre 1948 veröffentlichte ich dann einen Roman: "Andere Stimmen, andere Räume". Er wurde von der Kritik gut aufgenommen und ein Bestseller. Und legte dank eines ausgefallenen Photos des Autors auf dem Schutzumschlag den Grundstein zu einem gewissen Ruf, der mir nach all den Jahren immer noch anhaftet. Ja, viele schrieben den kommerziellen Erfolg des Romans ausschließlich diesem Photo zu. Andere taten das Buch ab, als sei es durch einen verrückten Zufall entstanden: "Erstaunlich, daß ein so junger Mann so gut schreiben kann." Erstaunlich? Ich hatte nur vierzehn Jahre lang tagaus, tagein geschrieben! Immerhin war der Roman ein befriedigender Abschluß der ersten Periode meiner Entwicklung.

Mehrere Jahre lang hatte ich mich in zunehmendem Maße zum Journalismus als eigenständiger Kunstform hingezogen gefühlt. Dafür hatte ich zwei Gründe: Erstens war ich der Meinung, daß sich in der Prosadichtung oder überhaupt in der Literatur seit den zwanziger Jahren nichts wirklich Neues mehr getan hatte; und zweitens war der Journalismus als Kunst ein nahezu jungfräuliches Territorium – aus dem einfachen Grund, weil sich sehr wenige Literaten jemals auf dem Gebiet des erzählenden Journalismus betätigt haben und weil dieser, wenn sie es dennoch taten, stets die Form des Reiseberichts oder der Autobiographie annahm. "The Muses Are Heard" lenkte meine Gedanken in eine völlig neue Richtung. Ich wollte einen journalistischen Roman schreiben, eine groß angelegte Arbeit, welche die Glaubwürdigkeit des Tatsachenberichts, die Unmittelbarkeit des Films, die Tiefe und Freiheit der Prosa und die Präzision der Lyrik in sich vereinte.

Erst 1959 ließ mich dann ein geheimnisvoller Instinkt das Thema finden – einen obskuren Mordfall in einem abgelegenen Teil von Kansas –, und erst 1966 konnte ich das Ergebnis vorlegen: "Kaltblütig,"

In einer Erzählung von Henry James, ich glaube, es war "The Middle Years", lamentiert der Held, ein Schriftsteller im Schatten der Reife: "Wir leben im Dunkeln, wir tun, was wir können, der Rest ist der Wahnsinn der Kunst." Oder so ähnlich formuliert. Wie dem auch sei, Henry James legt hier die Karten auf den Tisch; er sagt die Wahrheit. Und daß es der dunkelste Teil der Dunkelheit ist, der wahnsinnigste Teil des Wahnsinns, darin besteht das unbarmherzige Vabanquespiel. Schriftsteller, wenigstens jene, die ein echtes Risiko auf sich nehmen, die bereit sind, einiges zu riskieren, aufs Spiel zu setzen, haben eine Menge gemeinsam mit einer anderen Spezies von einsamen Männern: jenen, die sich den Lebensunterhalt mit Poolbillard und Kartenspielen verdienen. Viele halten mich für verrückt, weil ich sechs Jahre lang durch die Ebenen von Kansas zog; andere lehnten mein gesamtes Konzept des "Tatsachenromans" ab und erklärten es als eines "seriösen" Schriftstellers nicht würdig.