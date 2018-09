Inhalt Seite 1 — Ein rechter Missionar Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nürnberg

Brita Wand, 31 Jahre alt und Lehrerin für Sozialkunde, Deutsch und Geschichte an der Städtischen Wirtschaftsschule in der Nürnberger Nunnenbeckstraße, hat neben ihren fachlichen Kenntnissen auch eine persönliche politische Überzeugung. Nach ihrer politischen Überzeugung war der CSU-Kandidat Franz Josef Strauß nicht der richtige Mann für das Bonner Kanzleramt; deswegen trug sie eine Plakette mit der Aufschrift „Stoppt Strauß“, auch im Unterricht. Weiter äußerte sie sich vor den Schülern nicht; denn ihre politische Überzeugung, meinte die Lehrerin, habe mit dem Unterrichtsstoff nichts zu tun. Frau Wand wurde vom Schuldienst suspendiert.

Hans Jürgen Witzsch, 41 Jahre alt und Lehrer für Sozialkunde, Deutsch und Geschichte an der Städtischen Wirtschaftsschule in der Nürnberger Nunnenbeckstraße, hat neben seinen fachlichen Kenntnissen auch einepolitische Überzeugung. Nach seiner politischen Überzeugung war das Hitler-Regime gar nicht so schlimm, wie es immer dargestellt wird; deswegen trug er seine Überzeugung auch im Unterricht vor. Denn der in den Geschichtsbüchern festgeschriebene Unterrichtsstoff, meinte der Lehrer, bedürfe einer Korrektur, Er wurde nicht suspendiert.

Wie lange Studiendirektor Witzsch unter seinen Schülern, wie es unlängst ein Nürnberger Gericht formulierte, „neonazistisches Gift verspritzen“ konnte, läßt sich heute schwerlich feststellen; belegt ist diese Tätigkeit zumindest seit zweieinhalb Jahren. Herr Witzsch, schrieb im Sommer 1978 die Sprecherin einer zehnten Klasse an den Schulleiter, gestalte seinen Unterricht über weite Strecken damit, daß er die gängige Geschichtslehre widerlege; sei es, daß er die Ursache des Zweiten Weltkrieges auf englische und polnische Kriegshetze gegen das friedliebende Hitler-Reich zurückführte; sei es, daß er den millionenfachen Mord an jüdischen Menschen in deutschen Konzentrationslagern als .böse Propagandalüge enthüllte; oder sei es, daß er aufräumte mit jener geschichtlichen Irrlehre, daß es in den Konzentrationslagern des deutschen Reichsgebietes Gaskammern gegeben habe: die hätten die Amerikaner erst nach Kriegsende gebaut.

Die Schüler, die damals bei ihrer Schulleitung vorstellig wurden, bekamen keine Antwort. Doch die Klassensprecherin, die den Brief geschrieben hatte, bekam eine Quittung; Noten für ihre Aufsätze sackten unter der Korrektur des Lehrers Witzsch von vorher „sehr gut“ auf gerade noch „ausreichend“ ab. Was nicht weiter verwunderlich ist, wenn man die politischen Präferenzen des Lehrers bei Deutsch-Aufsätzen kennt: Wenn Witzsch etwa über Menschenrechtsverletzungen in weiten Teilen der Welt schreiben ließ, dann wollte er von solchen im Ostblock lesen; denn die Militärdiktatur etwa in Chile, so lehrte Witzsch, sei der richtige Weg zurDemokratie

Heute mögen Witzsch-Schüler nicht mehr offen aus der Schule plaudern. Das hat seine Gründe in den Morddrohungen, die die Klassensprecherin ebenso wie andere aussagefreudige Mitschüler damals schriftlich ins Haus bekamen, im zunehmenden Schulstreß und im Einfluß des Studiendirektors Witzsch, den ein Großteil der Kollegen nach Bekanntwerden seiner Rechtsposition demonstrativ als Personalrat bestätigt hatte. Der missionarische Eifer, mit dem Witzsch seine Überzeugung im Unterricht wie außerhalb vertritt, sorgt in Nürnberg trotzdem seit zwei Jahren immer mal wieder für Schlagzeilen; das mag nun freilich auch an der Aufgeschlossenheit liegen, die man seinem Berufsstand in diesem weniger barocken Teil Bayerns gemeinhin entgegenbringt. Die Schlagzeilen jedenfalls teilte er sich allein in dieser Zeit mit den Kollegen Bitterwolf, Grünbaum, Häberlein, Hausladen, Kolb, Leonhard, Melchior, Pilhofer, Vesser, Wand und anderen. Alle diese Kollegen, von denen einer der DKP und einige der SPD angehören, die meisten gewerkschaftlich und alle pazifistisch orientiert sind, machten Schlagzeilen, nicht etwa weil sie ihre Weltanschauung im Unterricht verkünden, sondern weil sie die einfach nur haben und deswegen nicht unterrichten dürfen: Der eine, weil er dafür plädierte, die KSZE-Schlußakte von Helsinki an den Schulen zu verteilen, was nach bayerischer Kultusbürokraten- und Richter-Lesart einer Unterstützung der Ziele kommunistischer Parteien gleichkommt; oder ein anderer, weil er sich durch die Benutzung der Vokabeln „friedliche Koexistenz“ des Gebrauchs einer „bolschewistischen Kampflosung“ verdächtig gemacht hatte.

Lehrer Witzsch aber hat sich mit seinen eigenwilligen Korrekturen am Geschichtsbild seiner Schüler bei der bayerischen Kultusbürokratie bisher noch nicht verfassungsfeindlicher Ziele verdächtig machen können. Nürnbergs Kultur- und Schulreferent Hermann Glaser handelte sich ein Dienstaufsichtsverfahren ein, als er dem stramm nationalistischen Studiendirektor nach massiven Schüler- und Elternprotesten wenigstens die Fachaufsicht für Geschichte an der Wirtschaftsschule entzog. Um mehr zu erreichen, mußten die Nürnberger Ratsherren freilich lange nach unverdächtiger Schützenhilfe fahnden.