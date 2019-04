Grenzen müssen wohl sein, also auch Grenzbezeichnungen. Aber mußte der fast zehnjährige Kleinkrieg um die Markierung der deutschen Grenzen in Schulbüchern und -atlanten sein, den die Kultusministerkonferenz jetzt zu Ende gebracht hat? Man tritt den Anstrengungen der Kultusbeamten, Juristen und Deutschandpolitiker nicht zu nahe, wenn man daran zweifelt.

Es ist wahr, die Deutschen haben es nicht leicht mit ihren Grenzen. Es gibt echte Staatsgrenzen wie die harmlose Wald- und – Wiesenlinie zwischen der Bundesrepublik und sagen wir Dänemarks es gibt weniger echte Staatsgrenzen wie die Oder-Neisse-Linie, die zwar kräftig abgrenzt, der aber die völkerrechtliche Absegnung abgeht, es gibt Staatsgrenzen, denen es – wie den viel beredeten von 1937 auf dem Papier an keiner Qualifikation mangelt, die dafür aber der politischen Wirklichkeit nicht standhalten; schließlich gibt es jene Grenzen, die wie die innerdeutsche und die Berliner Demarkationslinien mit Zement und Stacheldraht gesichert und vom ganzen Gewicht des Ost-West-Konflikts garantiert sind, während sie rechtlich allenfalls eine dubiose Existenz führen. Aber anstatt es mit der Herausforderung genug sein zu lassen, die diese Grenz-Vielfalt für die Graphiker bedeutet, die mit dicken, dünnen, gepunkteten und gestrichelten Linien in einem harten Wettstreit mit dem Differenzierungsvermögen der Völkerrechtler liegen, ist die Etikettierung mit Eifer zum Politikum nochgesteigert worden.

Es ging dabei, folgt man den Kontrahenten, um den Rechtsstatus Deutschlands. Aber diese Behauptung sollten wir ihnen nicht durchgehen lassen: Die Strickkunst änderte kein Jota an diesem Status. Es ging bei dem Gezerre, das weder den Kanzler noch den Bundespräsidenten ausließ, um ein Exempel jener buchhalterischen Rechthaberei, die oft genug dazu beigetragen hat, daß die Nation über die deutschlandpolitische Auseinandersetzung entweder in Gähnen oder in Erbitterung verfallen ist. Rdh.