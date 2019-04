Inhalt Seite 1 — Hochschulen - nur forschen und lehren? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Westdeutsche Rektorenkonferenz (WRK), die Anfang der Woche in Bonn zusammenkam, streitet darüber, wie weit die Verantwortung der Hochschulen für die Studenten geht. Ein Teil der Rektoren sagt – extrem formuliert –, die Hochschule habe nur zu forschen und zu lehren. Sie lehnen eine "gesellschaftliche Verantwortung" der Universitäten rundheraus ab. Die andere Seite – für sie spricht vor allem der Präsident der Hamburger Universität, Fischer-Appelt – sagt, die Hochschule sei schon immer ein Ort der Vermittlung und Prägung von Persönlichkeit gewesen und habe daher auch heute eine "soziale Verantwortung".

Der Streit ist nicht neu. Aber er überlagert die Rektorenkonferenz und er erhält aktuelle Brisanz durch die Probleme, die in den nächsten Jahren auf die Hochschulen zukommen werden.

Die Zahl der Studenten wird bis 1985/86 von gegenwärtig gut einer Million auf über 1,3 Millionen ansteigen. Zur Zeit stehen rund 750 000 Studienplätze zur Verfügung, bis 1985 werden es – bleibt es bei den gegenwärtigen Ausbauplänen – rund 850 000 sein. Trotz größerer Studentenzahlen wurde die Gesamtsumme für Bafög-Gelder auf das gegenwärtige Niveau begrenzt. Der Bau von Studentenwohnheimen ist praktisch zum Erliegen gekommen, und die Chancen auf dem Arbeitsmarkt werden für Akademiker schlechter.

Ob die Hochschulen nun eine gesellschaftliche Verantwortung akzeptieren oder nicht, sie werden sich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen haben. Werden sie nicht innerhalb der Hochschule gelöst, dann entladen sie sich in Konflikten, die nach außen gehen. Ordentliches Studieren wird dann – so oder so – nicht mehr möglich sein.

*

Die Kultusminister der Länder haben letzte Woche einen Beschluß gefaßt, der eine geringfügige Arbeitszeitverkürzung für Lehrer vorsieht. Doch dieser Beschluß tritt noch lange nicht in Kraft. Er muß erst von den Konferenzen der Innenminister und der Finanzminister erörtert werden, bevor er den Ministerpräsidenten zugeleitet wird.

Seit Jahren aber fordern die drei großen Lehrerverbände, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der Deutsche Lehrerverband (DL) und der Verband Bildung und Erziehung (VBE) kürzere Unterrichtsverpflichtungen. Am weitesten geht die GEW. Sie verlangt sofort eine Stunde weniger Unterricht für alle Lehrer, "Stundenpools" von fünf bis zehn Prozent zur freien Verfügung der Kollegien, um einzelne Lehrer nach freier Entscheidung zu entlasten, und als Fernziel 25 Wochenstunden als Höchstmaß.