In den lautstarken Chor der Touristiker, die selbstbewußt ihre Sommerattraktionen feilbieten, mischen sich ungewohnt verhaltene Töne, Bescheiden klingt es aus Österreichs westlichstem Bundesland Vorarlberg: "Das Ganze nochmal von vom. Wir haben zuwenig erreicht!" Anlaß zu dieser Selbstkritik: Noch immer wird eine wichtige Gruppe von Feriengästen vernachlässigt die Kinder.

Das "Jahr des Kindes", die zwölf Monate von der Uno amtlich vorgeschriebene Kinderliebe, sind für die überwiegende Zahl der Gastgewerbler längst Schnee von gestern. Ein Jahr lang wurden die "lieben Kleinen" als Werbe-Dauerlutscher der Reisebranche ausgenutzt, die Angebote für die jüngste Gruppe der Feriengäste langfristig aber kaum erweitert. Mit den Ex- und Hopp-Konzepten wollen die Vorarlberger jetzt endgültig aufräumen. "Urlaubs-Detektive" nennen sie einen ihrer Schwerpunkte für die Sommersaison ’81.

Kleine – Gäste bis zu vierzehn Jahren werden aufgefordert, sich dem "Kinderschreck" auf die Spur zu setzen. "Jetzt geht’s dem Ferienmuff endgültig an den Kragen", verspricht ein Faltblatt, das die Kinder schon beim Eintreffen im Hotel oder in der Pension überreicht bekommen. "Ohne euch können wir diesen schwierigen Fall niemals lösen", gestehen die Reise-Profis den jungen Gästen und treffen damit den Kern, der Sache. Denn fast; alle Kinderprogramme entstehen am "grünen Tisch", zusammengemixt von Marketing- und Werbestrategen. Die Kleinen selbst kommen kaum zu Wort. "Wir wollen die Kinder ganz intensiv in unsere Konzeption einbauen", erklärt der Direktor des Vorarlberger Landesverbandes, Sieghard Baier.

Daß flotte Slogans in Prospekten noch keinen Familienurlaub gerettet haben, scheint den Österreichern nun auch klar geworden zu sein. Ihr auf mindestens drei Jahre angelegtes Programm wird deshalb mehrgleisig laufen.

In diesen Wochen wird eine Erhebung in den Orten und Gastbetrieben des Landes abgeschlossen, in der zunächst einmal die Angebotskriterien festgestellt wurden. Das leichtfertig benutzte Prädikat "familienfreundlich" dürfen sich künftig in Vorarlberg nur Orte anheften, die als Minimalausstattung über ein geheiztes Freibad und einen Kinderspielplatz verfügen. Das nicht weniger abgenutzte Attribut "kinderfreundlich" können Hoteliers und Pensionsinhaber nur dann verwenden, wenn ausreichend Spielmöglichkeiten innerhalb und außerhalb des Hauses vorhanden sind. Kinderbetten, kindgerechte Ausstattung der Badezimmer und Eßsäle verlangt der Landesverband von seinen Mitgliedern. Dringend empfohlen werden den Häusern ein Babysitter-Service und finanziell wirklich spürbare Kinderermäßigungen.

Wenn die "Urlaubs-Detektive" richtig auf Draht sind, dann, wird es den Behandlern in Vorarlberg schwerfallen, sich die begehrten Auszeichnungen zu erschwindein. Die kleinen Knattertons werden aufgefordert, ihr "Protokoll" dem Verband in Bregenz zuzuschicken. "Knallharte Kritik, von denen, die die eigentlichen Fachleute sind", verspricht sich der Verbandsdirektor und lockt die freiwilligen Helfer mit einem ansehnlichen Honorar. Familienurlaube, bei denen die Kinder einmal ihre Eltern und Geschwister einladen dürfen, sind als Köder ausgelegt.

Auch bei der Auswertung der "Detektiv-Protokolle" gehen die Vorarlberger auf Nummer sicher. Neben einem Erwachsenen-Gremium, bestehend aus Journalisten, Pädagogen und Touristikern, wird sich eine Kinderjury mit den eingegangenen Vorschlägen befassen. Zur Lösung der "harten Urlaubsnuß" sind auch die einheimischen Kinder aufgefordert.