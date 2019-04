Von Gunter Hofmann

Bonn, im Februar

Wie ein vergessener Wahlsieger tritt Helmut Schmidt derzeit auf. Landauf, landab predigt der Kanzler, wenn es am Wahltag, dem 5. Oktober vorigen Jahres, "um andere Personen" oder "überhaupt nicht um Personen" gegangen wäre, hätte das Ergebnis ganz anders ausgesehen. Er war der Sieger, heißt das. Die Wahlen, verriet er dem Kölner Stadt-Anzeiger, standen nun mal "unter sehr stark personalisierten politischen Aspekten". Nun fordert Helmut Schmidt den Tribut ein.

Das ist der Kanzler-Weg aus der Krise, die aus seiner Sicht wenig mit ihm und viel mit der SPD zu tun hat. Alle, die bereitwillig sind, will er um sich scharen. Ihn scheint das Gefühl zu beschwingen, daß die Troika an der Spitze, neben ihm Willy Brandt und Herbert Wehner, ja fast die gesamte Führungs-Crew der größeren Regierungspartei dicht zusammenrückt und sich hinter ihn schart. Insofern hat sich die dramatische Nachtsitzung der 38 Sozialdemokraten des Parteivorstands am Mittwoch vergangener Woche, ohne daß sich in der Sache viel bewegte, reinigend ausgewirkt – und nicht nur für die Seele des Bundeskanzlers.

Schmidt zeigt sich als Sieger; Willy Brandt weiß, daß er nicht verloren hat; Herbert Wehner steckt Rügenrein und kommt zur Sache. Wahrheit, sagt. Egon Bahr und zieht fast so genüßlich an, seiner Pfeife wie Wehner, gebe es weder "Sieger noch Besiegte". Eine Phase sei abgeschlossen, der Rest reduziere sich auf "Normalprobleme", die aber auch nicht von Pappe sind. Die SPD wolle wie immer mehr, als der Kanzler kann.

Nur ein glatter Sieg