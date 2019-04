Staatsanwalt schlägt zu

Freiburg

In der Staatsanwaltschaft Konstanz wird im Augenblick ein Tonband abgeschrieben, das nicht nur auf ungewöhnliche Weise in den Besitz der Strafverfolger geriet, sondern das auch in einem reichlich seltsamen Strafverfahren Beweismittel sein soll. Auf dem Band ist eine Magazinsendung des Südwestfunks aufgezeichnet, in der der Freiburger Südwestfunk-Redakteur Karl Köhler eine kräftig nach Ausländerfeindlichkeit riechende Bodensee-Groteske aufgriff. Köhler gab am 15. November einer Konstanzer Kollegin das Wort, die ihrerseits Originaltöne abspulte. Sie hatten Ohrenzeugen für befremdliche Aussprüche aufgetrieben, die sich eine Heimleiterin geleistet haben soll – die Leiterin eines sogenannten Asylantenheimes nämlich, der vormals Vietnamesen und Eritreer anvertraut waren.

Die resolute Dame hatte bereits vorher mit ihren Statements über Ausländer Schlagzeilen in Lokalzeitungen gemacht. Sie soll gesagt haben, die Gäste aus Asien und Afrika, seien stinkfaul und verlogen; sie seien teilweise Stammgäste, im Bordell; manchmal hinterließen sie ihre Zimmer in unbeschreiblichem Zustand. Dies und anderes gaben die Mikrophonzeugen zum besten, und der Moderator Köhler meinte sehr maßvoll, die Sprüche der Heimleiterin seien dazu angetan, Ausländerfeindlichkeit zu schüren. Ohnehin hatte man in Konstanz schon starke Vorbehalte gegenüber Asylsuchenden. Die kräftigen Worte der Heimleiterin hatten das Regierungspräsidium in Freiburg bereits veranlaßt, sie von ihren ungeliebten Heiminsassen zu entfernen. Als die Rundfunksendung lief, war sie bereits entlassen.

"Volksverhetzung?"

Sie erhob nun Strafantrag wegen übler Nachrede gegen Köhler und seine Tonbandzeugen bei der Staatsanwaltschaft in Konstanz. Die Behörde reagierte ungewohnt eilfertig, denn sie beantragte einen Durchsuchungsbefehl beim Landgericht, um im Studio Konstanz des Südwestfunks das angeblich beleidigende Tonband aufzustöbern. Erstaunlicherweise unterschrieb dies ein Richter, und zwei Beamte in Zivil zogen los, um im öffentlich-rechtlichen Funk Recht und Ordnung durchzusetzen. Zufällig lag das Band in Konstanz; die Sendung war aus Freiburg gekommen. Das Band hatte der Funk auf Bitten der Heimleiterin nach Konstanz zurückgeschickt. Sie hatte sich Notizen machen wollen. Studioleiter Peter Honecker gab das Beweisstück sofort heraus und erhielt als Quittung – den Durchsuchungsbefehl. Erst dadurch wurde offenbar, wie wenig sensibel Staatsanwalt und Gericht an die Rechtspflichten der Rundfunkanstalt, an die Verhältnismäßigkeit der Mittel, geschweige denn an Rundfunkfreiheit und eigene Grenzen gedacht hatten.

Über die Anklagebehörde in Konstanz brach eine Protestflut herein. Die Pressestelle des Südwestfunks machte zum Beispiel kund, daß es sich nicht um einen Piratensender handele. Es hätte lediglich eines Anrufs der Justiz bedurft, dann hätte diese das Band erhalten. Der Leitende Oberstaatsanwalt Wetterich allerdings schien wenig lernfähig, denn er reagierte auf die Vorwürfe nur mit der Bemerkung, er wolle sich nicht dazu äußern, ob man das nicht geschickter hatte anstellen können. Wieder einmal also waren die subalternen Beamten die Dummen. Die Integrität des Rundfunkhauses oder der Gedanke, jede Beleidigungsanzeige könnte zu so massivem Eingriff führen, scheinen keine wichtigen Gesichtspunkte zu sein.

Noch eine Frage wirft diese hektische, überdimensionierte und dazu einseitige Konstanzer Strafverfolgung auf: Warum wird eigentlich nicht gegen die anzeigefreudige Heimleiterin ermittelt? Bei Beleidigungsdelikten verlangt das Strafrecht einen Strafantrag der Betroffenen. Er liegt nicht vor. Aber welchen Vietnamesen wäre dies zuzumuten? Die Staatsanwaltschaft in Konstanz hätte jedoch ausweichen können, wenn sie wegen "Volksverhetzung" ermitteln würde. Die Wortgewaltigkeiten der Dame geben genug Anlaß, an den Paragraphen 130 zu denken, nachdem der ausländerfeindliche Wortschwall in der Lokalpresse genügend reproduziert wurde. Aber die Strafverfolger haben den Paragraphen schon ungenutzt ad acta gelegt. Hanno Kühnert