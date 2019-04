Theorie und Praxis

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) gilt landläufig als links. Sie streitet unermüdlich für Chancengleichheit und die schulische Erziehung zur Toleranz. Daß es auch. Pädagogen manchmal schwer haben, ihre papierene Theorie ins praktische Leben umzusetzen, dafür liefert der nordrhein-westfälische Landesverband der GEW ein Beispiel. In seinem Verbandsorgan, der Neuen Deutschen Schule (Auflage: 42 000), wollte eine Arbeits- und Interessengemeinschaft homosexueller GEW-Mitglieder mit einer Anzeige auf ihre Treffen hinweisen. Das lehnte die Neue Deutsche Schule ab, weil nämlich, nachdem sie im letzten Sommer schon mal einen ähnlichen Hinweis der Berliner GEW-"Arbeitsgruppe schwuler Lehrer und Erzieher" veröffentlicht hatte, fast zwanzig nordrhein-westfälische Mitglieder aus der Gewerkschaft ausgetreten waren – mit, wie sich der stellvertretende Landesvorsitzende Ruppert Heidenreich erinnert, "zum Teil faschistoiden Argumenten, die direkt aus dem Dritten Reich stammen könnten". Als Heidenreich daraufhin in der Neuen Deutschen Schule etwas zum Thema schreiben wollte, untersagte der geschäftsführende Ausschuß des Landesverbandes die Veröffentlichung dieses GEWkritischen Artikels. Nun muß der Landesvorstand auf seiner nächsten Sitzung im März offiziell darüber beschließen, ob in dem GEW-Blatt über Homosexuelle geschrieben werden darf oder nicht. Die Berliner sind toleranter: In ihrem GEW-Blatt wurden schon ganze "Rosa Seiten" veröffentlicht.

Punktefilz

Den Vorwurf vom Atomfilz kannten wir ja schon. Vom "Atomfilz" sprachen Kritiker, wenn ein Vorstandsposten bei einem Kernkraftwerke-Betreiber, die Aufsicht im TÜV und vielleicht auch noch der Vorsitz in einer Gewerkschaft sich friedlich auf eine Person vereinigen. Wir haben es gelassen getragen: Es geschieht sicher zu unser aller Wohl. Betroffener machte uns schon der Vorwurf vom "Bierfilz". Damit waren nicht etwa die Bierdeckel gemeint, auf denen die Biergläser abgestellt und die Skatpunkte notiert Werden. Die Rede war von jenen Brauerei-Betriebsräten, die sich seinerzeit beschwert hatten, die ganze "Hetze" gegen den Bierkonsum würde die Arbeitsplätze in ihrem Gewerbe gefährden. Typisch "Bierfilz", fanden die Kritiker, wenn sich Betriebsräte mit derart verqueren Argumenten auf die Seite ihrer Arbeitgeber schlagen. Und was sollen wir nun dazu sagen? Der Personalrat der Flensburger Zentralstelle zur Eintragung von Verkehrssünden protestierte letzte Woche, weil fortan nur noch solche Bußgeldbescheide eingetragen werden sollen, die durch Gerichtsbeschlüsse bestätigt wurden. Dies gefährde 200 Arbeitsplätze, warnte der Personalrat die Mitglieder des Bundestags-Verkehrsausschusses. Nach dem Atomfilz und dem Bierfilz jetzt der Punktefilz.

Volksblatt für Berlin

Weinigstens einer hat aus den Ableben der Berliner Boulevardzeitung Der Abend seinen Nutzen gezogen: das örtliche Spandauer Volksblatt. Die sozialdemokratisch orientierte Zeitung, die im letzten Dezember noch eine tägliche Auflage, von 25 000 Exemplaren hatte und fast ausschließlich im Stadtteil Spandau verkauft wurde, nennt sich seit des Abends Tod Volksblatt Berlin und gibt zwei verschiedene Ausgaben heraus: eine für Spandau, eine für Rest-Berlin. Mit Erfolg: inzwischen beträgt die Auflage 40 000.