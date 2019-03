Inhalt Seite 1 — Kampf um Knickebein Seite 2 Auf einer Seite lesen

ARD, Sonntag, 1. März, 10.00 Uhr: "Streng geheim! Wissenschaft im Zweiten Weltkrieg. Erste Folge einer sechsteiligen Dokumentarserie: Der Ritt auf dem Strahl". Ein Film der BBC

Der Terror kommt in flackerndem Schwarzweiß. Jericho-Sirenen heulen auf im Sturzflug der Stukas, im Bombenhagel bersten Häuser, ein feuerspeiendes Doppelrad torkelt todbringend auf die Kamera zu.

Nein, das hier ist kein "Krieg der Sterne", keine "Apocalypse Now". Das hier ist the real thing: Mit Propellerflugzeugen, Sprengbomben und Funkpeilstrahlen zog Hitlers Deutschland in den Krieg, der fast sieben Jahre und 50 Millionen Tote später mit Fernrakete, Atombombe und Radartechnik zu Ende ging – ein Krieg als Vater aller Forschung.

In den dreißiger Jahren haben deutsche Forscher "alle anderen Nationen in der Entwicklung neuer Waffen überflügelt", spricht eine Stimme zu Beginn dieser Bilder aus der (geheimen) Wissenschaft. Ohne die Tüftler in den streng abgeschirmten Labors hätte Hitlers Krieg von Anfang an der Blitz gefehlt. Ohne sie und ihre Kollegen in den militärischen Forschungsinstituten aller Welt hätte es keinen wahllos auf Säuglinge wie Soldaten herabregnenden Tod gegeben. Wer aber waren die Handlanger des Bösen? Hatten sie genug Phantasie, um sich die Folgen ihrer Kreativität auszumalen?

Wer Antworten auf diese Fragen von der neuen englischen Serie erhofft, wird enttäuscht werden. Die erste Folge des BBC-Films springt, dem "Krieg der Sterne" gleich, mitten hinein ins Kampfgeschehen – und damit an der Frage nach den Ursachen vorbei. So reduziert sich eine Tragödie der Menschheit auf den Kampf einiger cleverer englischer Gentlemen-Forscher, die zäh den Wissensvorsprung ihrer (stets unsichtbar bleibenden) deutschen Gegenspieler aufholen.

Und doch: Durch die Beschränkung auf den britischen Blickwinkel gewinnt die erste Folge an geradezu krimihafter Spannung.

Im November 1939 bekommt die britische Botschaft in Oslo ein Schreiben zugespielt, in dem von unbemannten Flugkörpern und zweierlei Radarstrahlen die Rede ist. Den Engländern bleibt keine lange Zeit zum Nachdenken. Deutsche He-lll-Bomber terrorisieren mit Nachtangriffen London und andere Städte, offenbar präzis gesteuert. Aus den Kanzeln abgeschossener Maschinen bergen britische Experten Hinweise auf eine neuartige Navigationshilfe mit Peilstrahlen mit dem Tarnnamen "Knickebein".