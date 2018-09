Die Villen am Brentakanal waren einst Schauplätze der Üppigkeit und Frivolität

Von Wolf gang Boller

Sie liebten das Leben. Und sie lebten es als ein fortwährendes Fest. Die melancholischen Kulissen ihrer Liebeleien und Leidenschaften Stehen noch gleich verlorenen Traumbildern in einer Gartenlandschaft; die von Autoverkehr und Industrie zusehends gefressen wird. Marmorgötter und Paläste spiegeln sich im grünlichen Wasser der alten Schiffahrtsstraße von Padua nach Venedig.

Der Brentakanal ist wie mit runder, altmodischer Handschrift in die Wiesen kalligraphiert, die einmal Sümpfe waren. Er trödelt in akkuraten Bogen von der Stadt des heiligen Antonius über die Anlegebrücke von Fusina zur Stadt des heiligen Markus, zögert durch ein Dutzend Dörfer und Städtchen, schlingt Schleifen um Treppen und Säulenportale und treibt Rosenblätter, Herbstlaub und Papierschiffchen in die Lagune.

An den Ufern der alten Brenta haben sich die reichen Venezianer jahrhundertelang ihre Sommervillen gebaut, die Adligen und Abenteurer, die Lebemänner und Lebenskünstler. Die Refugien vor dem Lärm und dem Gestank der Stadt waren Schauplätze ihrer Üppigkeit und Frivolität. Die Venezianer waren im Handel mit dem Orient unermeßlich reich geworden und zeigten dies mit Palästen eines Palladio, Gemälden eines Zuccarelli, Fresken eines Tiepolo. Das Kanalufer ist ein Panoramaweg durch die Geschichte von San Marco.

Der Stadtstaat war bis zur Liquidierung der Republik durch Napoleon im Jahr 1797 ein Mittelpunkt des Welthandels und, nebenbei, Metropole der Zügellosigkeit und des Lasters. Die Gesellschaft der Aristokraten undPatrizier war voller Lebensgier und Anmaßung, aber auch voller Zuversicht, daß das süße Leben nie ein Ende nehme. Ihr Credo war die Wahrheit der Sonnenuhr, so wie es einer über das Zifferblatt an der Villa Constanze meißeln ließ: Die Schatten weichen, das Licht bleibt.

Der Brentakanal ist von Villen gesäumt wie ein dunkles Band mit schimmernden Perlen. Die wenigsten Häuser sind der Öffentlichkeit zugänglich, viele sind bewohnt, dienen als Schulen, Arztpraxen, Kanzleien, Büros, eine Handvoll lohnt den Besuch, etwa die Paläste Pisani in Stra, Constanzo in Mira, Foscari in Malcontenta. Der Reiz dieser Villen in der Region Veneto liegt nicht in der Visite von Tür zu Tür, nicht im Abhaken, ihr Reiz ist das Ensemble, der Gesamteindruck einer dörflichen Vorstadtgemeinde, die Gegenwart des Vergangenen.