Das Thema war wichtig, das Interesse mäßig. Die Berliner Ärztekammer hatte zu ihrer ersten Fortbildungsveranstaltung über Katastrophenmedizin ihre 8500 Mitglieder geladen. Knapp 300 kamen.

Während der Vorträge erhoben sich immer wieder Zuhörer von ihren Sitzen und verließen den Saal. Denn was ihnen hier an Hilflosigkeit gegenüber einer Katastrophe – sei es eine Massenkarambolage, ein Flugzeugabsturz oder ein Reaktorunfall – geboten wurde, war erschreckend.

Professor Rolf Dohrmann, Chirurg am Berliner Behring-Krankenhaus, schilderte zum Beispiel, wie seine Klinik mit einem Massenandrang Verletzter fertig werden will: Anlieferung nur durch einen Eingang, wo jeder Kranke zur Identifizierung ein Babybändchen umgebunden bekommt. Dann werden Wertsachen und Kleidung abgenommen und in einem Sack verwahrt. Mit einem „Begleitblatt“ kommen die Patienten dann in den „Triage“-Raum (Triage ist das französische Wort für „Sortieren“). Dort sollen die Doktoren die Leichtverletzten aussondern und zu ihren Hausärzten schicken, die Schwerverletzten dagegen in einen Schockraum. Die Schwerverletzten schließlich werden isoliert und dann „beobachtet“.

Ein junger Mediziner wunderte sich: „Durch Beobachten habe ich noch keinen Menschen heilen können.“ Ein anderer fragte laut: „Warum weisen Sie nicht auf die katastrophalen Zustände hin, die heute schon – ohne Katastrophe – in den Krankenhäusern herrschen?“ Der Vorsitzende, Professor Dietrich Lerche, unterbrach ungeduldig: „Danke, danke, Herr Kollege, ich hoffe, daß Sie ein Kollege sind.“ Er war es.

Zu dem Beitrag des Chefs der Züricher Autobahnpolizei, Bruno Hersche, hatte keiner im Auditorium etwas zu sagen. Schweigend nahmen die Mediziner hin, daß im Gegensatz zur Bundesrepublik in der Schweiz Katastrophenmedizin zur ärztlichen Ausbildung gehört und regelmäßige Kurse für niedergelassene Ärzte stattfinden. Besonnenheit und Schnelligkeit in Notsituationen aber lernen Mediziner gewiß nicht bei sogenannten „Fortbildungsveranstaltungen“ wie in Berlin.

Dort sprach auch Professor Friedrich Ernst Stieve, der Strahlenexperte vom Bundesgesundheitsamt, über den „Strahlenunfall“. „Aus Zeitgründen“ konnte er allerdings die Spätfolgen eines solchen Unfalls nicht berücksichtigen, auch nicht die Auswirkungen einer Atombombenexplosion. Immerhin verlas er die Richtlinien seines Amtes für einen Strahlenunfall. Nebenbei erwähnte er, daß es in den USA bisher „27 schwerwiegende nukleare Unfälle“, in der Bundesrepublik „drei sehwere“ gegeben hätte.

Was bei einer nuklearen Katastrophe passieren kann, zeigte eine „Berliner Ärztegruppe gegen Atomenergie“ in einem anderen Saal, Dort lief der für die englische Fernsehgesellschaft BBC gedrehte Film „War Game“, der „wegen Grausamkeit“ nie gesendet wurde. Auf wissenschaftliche Untersuchungen und persönliche Aussagen der Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki, Hamburg und Dresden gestützt, hatte der Autor Peter Watkins einen russischen Atombombenangriff auf England simuliert. Wie ein Kriegsberichterstatter zeigte er die totale Hilflosigkeit von Behörden und Ärzten vor dem Chaos.

Nach diesem Schocker war jede Diskussion über „Katastrophenmedizin“ eigentlich überflüssig geworden. Die Anästhesistin Barbara Hövener von der „Ärzteinitiative“ meint, „im Fall eines nuklearen Unfalles oder eines Atomkrieges ist jeder Katastrophenschutz nahezu wirkungslos. Wir wollen nicht als Idioten der Geschichte dastehen, die durch Stillhalten und Nichtstun eine Katastrophe ermöglicht haben. Denn wir haben es vorher gewußt.“ Inga Thomsen