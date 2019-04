Inhalt Seite 1 — Wider die Italien-Phobie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hansjakob Stehle

Was in dem Land, wo die Zitronen blühen, dem Reisenden sonst noch alles blühen kann, ist ein Klagelied, das seltsamerweise auch viele jener Leute anstimmen, die sich dennoch unter die Millionen unverdrossener Italienurlauber scharen. Vielleicht weil sie zu der unübersehbaren Masse derer gehören, die selbst gar keine schlechten Erfahrungen gemacht haben, in ihrer Erinnerung aber all die Hiobsbotschaften speichern, die wir Journalisten verbreiten. Nicht etwa, weil wir alle Welt – und nicht allein Italien – nur von Spitzbuben, Terroristen und Kidnappern bevölkert und von Katastrophen heimgesucht sehen, sondern weil Leser, Hörer, Zuschauer von den Medien nicht so sehr Berichte über normale, gewöhnliche, "uninteressante" Vorgänge erwarten, sondern über das Außergewöhnliche und Erregende. Von dem ereignet sich ja immer und überall genug. Flugzeuge, die nicht abstürzen, sondern ankommen (und das sind bekanntlich fast alle), machen nun einmal keine Schlagzeilen.

Wer sich diese Relativität auch der italienischen "Schwarzen Chronik" vor Augen hält, wird sich den Blick für sein Ferienziel nicht trüben und schon gar nicht durch übertriebene Ängste und Angstmacher von der Reise abhalten lassen. Gewiß, Hans-Dieter Kronzucker wird nach den Erfahrungen des letzten Jahres seine Familie nicht so schnell wieder nach Italien kutschieren, aber gerade von ihm stammt der einsichtsvolle Satz, kaum jemand verzichte ja aufs Autofahren nur deshalb, weil es Unfälle gibt.

Das Risiko etwa, in die Hände sardischer Banditen zu fallen oder von einem Erdbeben betroffen zu werden, ist viel geringer, als das Opfer eines entgleisenden Eisenbahnzugs oder einer stürmischen Meereswoge zu werden; Bomben explodieren in Italien zwar etwas häufiger als auf dem Münchner Oktoberfest, aber daß sie an Urlaubsstränden und Hotels hochgehen, ist ebenso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich wie die Möglichkeit, von einem brüchigen Dachziegel erschlagen zu werden.

Ich bin wie mehr als 99 Prozent aller Bewohner des Landes auch in den Großstädten, wo die Kriminalität – zumal die politische – am spürbarsten ist, in langen Jahren nie Zeuge eines Attentats, eines Überfalls, einer Schießerei gewesen. Jedoch wüßte ich unter meinen Bekannten nur wenige, die zu meinen eigenen (gelegentlichen) Erlebnissen mit Einbrechern, Autoknackern und Taschendieben nicht ihre Erfahrungen beisteuern könnten.

Und damit sind wir an einem Punkt, der dieses Plädoyer gegen Italien-Phobie davor bewahren soll, als schönfärberisch mißverstanden zu werden. Was nämlich dem Touristen "passieren" kann, hängt nicht nur von den italienischen "Zuständen" ab oder vom bösen Zufall, sondern auch vom Touristen selbst. Wer seine Kamera wie im Schaufenster auf den Sitz seines parkenden Wagens legt, wer sich mit echten (oder falschen) Goldketten behängt, wer Paß und Reisekasse keck und greifbar aus der Hintertasche seiner Bluejeans schauen läßt (oder beim nächtlichen Bummel am zarten Riemen in der Handtasche trägt), wer an Tankstellen und Raststätten sein Gepäck nicht bewacht, wer am Straßenrand auf einen Handel mit "garantiert" goldenen Uhren eingeht und jeden flotten Typen für einen echten Casanova hält, wer die Altstadt von Neapel oder Palermo mit der von Zürich oder Stockholm verwechselt und ein Mailänder Bahnhofsschließfach mit dem Tresor der Bank von England – kurzum, wer so gedankenlos reist, der darf sich nicht wundern, wenn er auf allerlei kleine und größere Bösewichte wie ein Magnet wirkt. Zumal in einem Lande, wo Wohlstand und Elend, protziger Reichtum und hoffnungsloses Vegetieren oft kraß nebeneinander existieren.

Überhaupt sollte man nicht nur allzu Wertvolles, sondern auch Vorurteile und .. deutsche Maßstäbe zu. Hause lassen. Sonst nämlich schützt auch die eben empfohlene Vorsicht nicht vor Ärger; sonst nämlich entgeht dem Italienreisenden die schlichte Tatsache, daß beileibe nicht alle Züge und Flugzeuge Verspätung haben, daß die meisten Italiener meistens arbeiten und keineswegs immer nur streiken, daß es noch gastronomische Zauberer gibt, die – wer weiß mit welchem Trick oder welchem Selbstbetrug – der Inflation ein Schnippchen schlagen. Wer all dies zu schätzen versteht und sich ein wenig Zeit läßt (oder hat man auch im Urlaub keine?), der wird selbst hinter manchem, was seine Kritik herausfordert, Positives entdecken und die "deutsche Ordnung", die ihn den Rest des Jahres ohnehin im Griff hat, weniger vermissen.