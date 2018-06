Ich habe ein Auge verloren. Ich bin an Krebs operiert worden. Einige Glieder sind mir gebrochen“ – warum, so fragt der 65jährige Mosche Dajan, soll er sich deshalb aufs Altenteil zurückziehen? So kommt es, daß er in Israel wieder in aller Munde, in allen Schlagzeilen, auf sämtlichen Radio- und Fernsehkanälen ist.