Die Schuldenmanager des Bundes

Auch der frische Farbanstrich, dessen Geruch durch die langen und schmalen Korridore zieht, ändert nichts am Gesamteindruck: Der Besucher fühlt sich im Hinterhof der Bonner Administration, Kleine Zimmer, aneinandergereiht im ehemaligen Pferdestall eines alten Kasernengebäudes im schmucklosen Bonner Norden; die Zimmer vollgestopft mit billigsten Ramschmöbeln der abschreckenden Furnierbezeichnung „Limba“.

In dieser Ecke des Bundesfinanzministeriums hausen die Leute, die ein Außenstehender hier kaum vermuten würde: die Schuldenmanager des Bundes. Bei Leuten, die Milliarden hereinholen, um den Staat flüssigzuhalten, hatte man zumindest das Ambiente eines ländlichen Sparkassendirektors vermutet. Doch es scheint, als könne man sich noch nicht einmal mehr auf die Verschwendungssucht des Staates verlassen – hier, wo die Beamten sitzen, die täglich Hunderte von Millionen Mark pumpen müssen, zeigt er sich von seltener Bescheidenheit.

Um das viele Geld herbeizuschaffen, das ein emsiges Parlament und runde 330 000 Beschäftigte – die treffliche Bundeswehr noch gar nicht mitgerechnet – alljährlich verbrauchen, benötigt der Bund einen Ministerialrat namens Georg Levermann, einen Regierungsdirektor namens Gerd von Scheven und eine Sekretärin. Ist mal Not am Mann, etwa weil außer der Reihe noch ein paar aufgeregte „Kleine Anfragen“ der Opposition aufgeregte werden müssen oder weil die Lage an den Geld- und Kapitalmärkten besonders schwierig ist oder weil Fragesteller bedient werden wollen, dann springen gelegentlich noch zwei weitere Beamte mit ein. Aber das ist eher die Ausnahme.

Gewiß, so meint der Gast, findet er hier all die Segnungen der modernen Telekommunikation, für die sich der Herr des Hauses, der ehemalige Bundesforschungsminister Hans Matthöfer, so vehement einsetzt: Konferenzschaltungen an die einzelnen Bankplätze, weltweit gespannte Fernsprech- und Fernschreibverbindungen, Telekopierer, Börsenticker, Computer zur ständigen Auswertung aller Marktdaten. Doch die Erwartung trügt. Levermann und von Scheren besitzen lediglich je zwei Telephone mit der altmodischen Drehscheibe – statt des in Bonn üblichen einen Fernsprechers. Doch schon das birgt die Gefahr vereinzelter Statusbedenken in Nachbarressorts oder -abteilungen – schließlich ist man im öffentlichen Dienst.

Diese beiden Telephone brechen auch noch unentwegt zusammen. Da hat man gerade den richtigen Mann einer Großbank an der Strippe, um mit ihm die Konditionen eines Schuldscheindarlehens von, sagen wir, zweihundert Millionen Mark zu vereinbaren – und es macht nur noch „klick“. Die Frage, ob die Bank um ein Achtelprozent heruntergehandelt werden kann – was immerhin eine Zinsersparnis um 250 000 Mark jährlich bedeutet – bleibt zunächst unbeantwortet. Mühsam versucht man, eigenhändig natürlich und ohne Hilfe wenigstens einer Wählautomatik, ihn erneut anzuwählen, da klingelt das Nachbartelephon mit dem Agenten von der Bundesbank, der Wichtiges über die Kurspflege bei den Bundesobligationen mitzuteilen hat – das „Klick“ droht auch diesmal.

Auf diese Weise telephonieren die beiden, Zimmer an Zimmer sitzend, weil ein in solchen Fällen eher empfehlenswertes Großraumbüro offenbar der Dienstordnung widerspricht; eine Unsumme Geld zusammen. Runde siebzig Milliarden Mark dürfte der Bund in diesem Jahr benötigen, um bereits laufende Kredite zu tilgen und jene mutmaßlich 35 Milliarden Mark zu finanzieren, um die er sich neu verschulden wird. Levermann und von Scheven besorgen sie ihm. Mehr als die Hälfte davon beschaffen sie dem Finanzminister unmittelbar, also ohne die zwischengeschaltete Hilfe vor allem der Bundesbank, durch die erwähnten Schuldscheindarlehen.

Im vergangenen Jahr sind allein mit dieser Darlehensform etwa 34 Milliarden Mark brutto hereingeholt worden – jeder Teilbetrag nach gründlichem Gefeilsche mit den jeweils zuständigen Rentenhändlern oder Finanzchefs der Banken, Versicherungen und, gelegentlich, Großunternehmen, die an dem Kreditgeschäft natürlich etwas verdienen wollen. Dazu kommt dann noch diverses Gerangel wegen der anderen Finanzierungsinstrumente – Anleihen oder Bundesobligationen, Bundesschatzbriefe, Finanzierungsschätze oder die sognannten U-Schätze.