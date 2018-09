Werner Remmers macht wieder einmal Furore. Der niedersächsische Kultusminister will die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung auflösen. Diese Kommission – von den von Tagung zu Tagung eilenden „Bildungstouristen“ wird sie „BLK“ genannt – besteht seit 1970. Ihre Aufgabe: Sie soll die „Bildungsplanung“ und die „Forschungsförderung“ von Bund und Ländern miteinander abstimmen.

Die BLK leistete vor acht Jahren eine bildungspolitische Großtat: Sie verabschiedete den „Bildungsgesamtplan“, der damals die Bundesländer veranlaßte, ihre Ausgaben im Bildungsbereich erheblich zu steigern.

Danach hat die BLK nie wieder so richtig Fuß fassen können. Nach Hunderten von Expertentreffen, deren Ergebnisse kaum noch jemand versteht, die aber regelmäßig ganze Kultusministerien lahmlegen, steht heute, acht Jahre nach dem ersten, ein zweiter Bildungsgesamtplan kurz vor der Vollendung.

Anders als der erste wird dieser Plan aber niemand hoffnungsfroh stimmen. Er ist im wesentlichen ein „Dissenspapier“, in dem die Länder festhalten, wo sich die bildungspolitischen Geister trennen.

*

Es ist schon fast eine Binsenwahrheit: Der innere Zustand unserer Schulen läßt zu wünschen übrig. Immer lauter wird die Kritik an der reformierten Oberstufe. Baden-Württemberg hat bereits angekündigt, die Reform zu reformieren.

Eine andere Sorge: Lernen die Schüler eigentlich noch die Grundfertigkeiten, beispielsweise Schreiben und Rechnen? Immerhin wurde die Schule einst erfunden, um Kindern just diese Fertigkeiten beizubringen. Heute aber mehren sich die Klagen über mangelnde Kenntnisse in den einfachsten Dingen. Wir haben Horst Rumpf, Professor für Pädagogik in Frankfurt, gefragt: Müssen Schüler eigentlich noch schreiben lernen? Peter Pedell