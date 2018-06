Leicht nacht es sich Heinz Nixdorf nicht: Schon in den frühen siebziger Jahren liebäugelte der Computerbauer aus Paderborn mit dem Gang an die Börse; vor drei Jahren beteiligte er die Deutsche Bank mit 25 Prozent am Kapital seiner Nixdorf Computer AG und wollte sich bis Mitte 1981 entscheiden, ob diese Aktien an der Börse plaziert werden sollen; jetzt ist „die grundsätzliche Entscheidung für die Einführung von Nixdorf-Aktien an der Börse“ zwar gefallen – vollzogen werden soll sie aber erst innerhalb weiterer drei Jahre.