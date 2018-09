Kann Hans-Jochen Vogel mit seinem Modell der Verständigung überzeugen?

Von Gunter Hofmann

Berlin, Anfang April

Fehler eingestehen, Irrtümer zugeben, umdenken“ – man hört im Gespräch rasch heraus, daß Hans-Jochen Vogel voller guter Absichten steckt. Er redet nicht nur von den Fehlern anderer, er weiß auch, was er selber falsch gemacht hat. In früheren Jahren war Vogel, damals Oberbürgermeister in München, alles andere als eine Integrationsfigur. Was er heute als Regierender Bürgermeister Berlins versucht, ist ein Stück integrativer Politik. Seit In Nürnberg auf dem Rücken von 141 Jugendlichen ein Exempel statuiert worden ist, treten die Grundzüge dieses Berliner Modells erst richtig hervor.

Ob im „Protest gegen die Lebensverhältnisse, in denen junge Leute groß geworden sind“, nicht ein richtiger Kern steckt, fragt der heutige Hans-Jochen Vogel. Natürlich dementiert er, in Berlin handele es sich auch um eine Alternative Zur Politik der Bonner Koalition oder gar Helmut Schmidts. Aber als die SPD-Spitze in ihrer Not auf die Idee verfiel, Berlin mit seiner Hilfe zu retten, da ist durchaus daran gedacht worden, einmal ein Modell für eine andere Politik mit einer neuen Handschrift zu liefern. Wo anders als in Berlin konnte dies – wenn überhaupt – versucht werden?

Was ihn erwartete, hat Vogel sich vermutlich dennoch nicht träumen lassen. Gleich an zwei Fronten ist diese Politik in Kämpfe verwickelt. Herausgefordert ist sie von einer Protestbewegung, die manche Beobachter schon eine „zweite Kultur“ nennen und die in der Dimension der Apo Ende der sechziger Jahre vergleichbar ist, Zum anderen formiert sich auf einer unteren Ebene eine breite Front verschiedenster Widerstände gegen jeden „Neuanfang“, der gewagt werden soll; das geht über die SPD weit hinaus.

Einerseits kann man Berlin eine politisch wache Stadt nennen. Andererseits haben die Grabenkämpfe um Posten in der Politik, bis heute nicht nachgelassen. Denn Politik, das hat sich seit den Apo-Jahren gezeigt, kann man eben auch zum einträglichen Beruf machen, und im „Bannkreis“ der Politik kann man ganz gut überleben. Vogel war deshalb gut beraten, als er seinen „Neuanfang“ ganz banal so markierte: „Mit gutem Beispiel vorangehen, Integrität beweisen, nicht den Eindruck erwecken, als habe man selber oder die SPD den Staat gepachtet.“