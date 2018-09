Inhalt Seite 1 — Neue Maßstäbe gesucht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im I. Quartal 1981 schließen die meisten deutschen Aktienindices mit einem kleinen Plus ab. Das ist beachtlich, wenn das Umfeld betrachtet wird, in dem sich dieser Anstieg abgespielt hat: schwache Mark auf den Devisenmärkten, sich verschärfende Polenkrise, Rekordzinsniveau auf dem Kapitalmarkt und düstere Konjunkturaussichten.

Wenn sich diese negativen Faktoren in den Aktienkursen nur partiell niedergeschlagen haben, ist es den Käufen reicher Opec-Staaten zu verdanken, die einen Teil ihrer ölüberschüsse auch in deutschen Aktien anlegen. Nach den bisherigen Beoabachtungen streben sie dabei keine „Machtpositionen“ in deutschen Unternehmen an, sondern betrachten die erworbenen Papiere lediglich als „Investment“. Zum Teil werden sie sogar in Investmentfonds verwaltet, die eigens zu diesem Zweck ins Leben gerufen worden sind.

Deutsche Anleger haben sich diesen Käufen angeschlossen. Zweistellige Kapitalmarktzinsen lösen nämlich nicht nur Freude, sondern auch ungute Gefühle aus und auch die berechtigte Frage: „Wer soll das bezahlen?“ Kein Wunder, wenn auch bei den Großanlegern wie Versicherern das Substanzdenken wieder an Boden gewinnt.

Das ist auch der Grund, warum sich der Aktienmarkt vom Rentenmarkt abgekoppelt hat. Selbst die Tatsache, daß die Unternehmensgewinne in diesem Jahr voraussichtlich – so schätzt jedenfalls die der Deutschen Bank nahestehende Deutsche Gesellschaft für Anlageberatung (Degab) – um sechs bis acht Prozent sinken werden, stört die Kursentwicklung diesmal nicht. Die Gewinnschätzungen für 1981, errechnet als „Ertrag (oder Gewinn) je Aktie“, finden deshalb längst nicht mehr das rege Interesse, das sie jahrelang genossen haben. An der Börse ist man längst auf der Suche nach neuen Maßstäben. Zu einer einheitlichen Meinungsbildung kam es bisher aber nicht. Und das schlägt sich auch in den unterschiedlichen Kursbewegungen nieder.

Die Ausländer, vor allem die englischen und amerikanischen Pensionsfonds, sind – so wird gesagt – an Unternehmen mit relativer Ertragsstabilität interessiert, also im wesentlichen an den Aktien der großen international bekannten deutschen Aktiengesellschaften. Immerhin befindet sich schon ein Viertel des Aktienkapitals der Deutschen Bank im Besitz von Ausländern. Auf ihrer Kaufliste stehen daneben die Papiere der deutschen Großchemie, von Siemens, Schering, Mannesmann, Daimler und zeitweise auch vom Volkswagenwerk.

Nimmt man das Kurs/Gewinn-Verhältnis zum Bewertungsmaßstab, können die Kurse deutscher Standardaktien trotz der zu erwartenden Gewinnminderung (deren Ausmaß nicht zuletzt vom Ausgang der laufenden Tarifrunde abhängen wird) noch als „preiswert“ gelten. Darauf pflegen auch schweizerische Bankiers zu verweisen,, die sonst Anlagen in der Bundesrepublik skeptisch gegenüberstehen.

„Billigstes“ Papier in unserer nebenstehenden Tabelle ist nach wie vor die VW-Aktie mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von vier. Dabei wird berücksichtigt, daß der Gewinn je Aktie 1980 auf 40 (57,50) Mark gesunken ist. Aber was wird 1981 bringen? Die Vorzeichen sprechen für eben weiteren Ertragsschwund. Deshalb ist es zu begrüßen, wenn die Kapitalerhöhungspläne offensichtlich vorerst zurückgestellt worden sind.